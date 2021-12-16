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蟑螂炒飯吃過算你厲害！台南巷弄內的隱藏版　浮誇創意炒飯挑戰味蕾

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農糧署一直以來都有舉辦全國炒飯王，而台南炒飯真的也是非常爭氣，2020年也有店家獲得冠軍與亞軍。這次就是來到2020年亞軍店家，2021年全國炒飯王比賽也成功入選，所以啊，這篇文章可能就是最先寫出2021年全國炒飯王冠軍的文章。這間的老闆真的充滿創意，也有很多奇怪的想法，創造出許多不同的炒飯種類，雖然巧思很多，但是如果口味不行的話也是不行。就跟著愛吃輝來吃吃看這間充滿特色的台南炒飯好不好吃吧！

這間炒飯店的位置算是相當好找，不過停車的話就要一些運氣了。

炒飯要好吃鍋氣很重要，除了老闆之外，年輕的廚師手藝感覺也非常不錯。

每年的秋冬交際之間，老闆都會跟著朋友去釣土魠魚。這道土魠魚炒飯不在菜單裡面，土魠魚事先用鹽巴熟成，水分排出之後，腥味以及天然的異味都可以降低許多，這個炒飯延用鹽巴的概念去做充滿香氣的蛋炒飯。

靠的是鍋氣與胡椒以及鹽巴之中搭配，這真的是滿好吃的。

燒肉蛋炒飯是2021年全國炒飯王的比賽作品，現在也有開始販售。這燒肉保有台南甜度調味的方式，但吃起來又不會過度死甜。炒飯本身則是屬於有濕度的炒飯，充滿醬香的炒飯與一般蛋炒飯有所區別，因為稍帶有糖分，在快炒之中出現焦糖化的反應，吃起來自然帶有焦糖香氣。我個人吃完，對於這道炒飯還滿有信心的。

接下來就是這道可怕的蟑螂炒飯了，這蟑螂不是我們台灣常見的蟑螂種類，主要是拿來飼養紅龍的飼料。炸成酥酥脆脆的，吃起來沒有特別的味道只有香氣而已，炒飯本身則是使用麻辣炒飯的概念，充滿著花椒香氣也是相當不錯，不知道大家敢不敢來挑戰呢？

※佑師-絕鼎炒飯菜單

整體來說：

這間的炒飯功力其實真的很不錯，再加上老闆喜歡三不五時搞一些創意炒飯，還有一些當日拿到的新鮮食材來做例湯

體驗時間：110/11

佑師-絕鼎炒飯

地址：台南市永康區大仁街207-4號

時間：10:00–14:00, 16:00–21:00(周日公休)

電話：0987 359 677

停車：無

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炒飯 台南美食

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