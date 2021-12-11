嘉義新秘境！純白水上屋＋三色落羽松超仙，空拍還能看見「迷你台灣」

落羽松美景為許多人秋冬限定必拍亮點，各地區聖地漸漸變色，由全綠的愜意景致開始緩慢披上金黃、艷紅色系新衣裳，三色堆疊亦是一大看點。而嘉義民雄日前新增了一處社區秘境，近30棵落羽松圍繞魚池，水上還有座小白屋，搭配起來成為詩意滿分的新場景，空拍視覺亦彷彿能看見迷你版台灣，新興景點供民眾遊賞。

圖／IG@killer612060授權

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這處落羽松亮點「迷霧松境」位於嘉義虎頭崁埤附近，為一處私人園地，承租的業者將原先廢棄的魚池重新整修，在魚池旁搭了純白水上屋，還特別環繞魚池種有落羽松植栽，升級成夢幻景觀。

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隨著落羽松開始催紅，綠、黃、紅三色葉片形成特色美景，水面倒影顯得迷人萬分，近看有水上屋豐富構圖版面，若高空俯瞰還能隱約看作是寶島台灣的造型，近期吸引許多攝影好手造訪。

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新秘境開放民眾自由參觀，但提醒到訪的民眾由於魚池水域具危險性，務必安全為上、切勿徑自跨越欄杆，停車亦注意別阻礙交通，一起守護這處唯美風光。

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