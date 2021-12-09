省時省力玩遍台南！ 台南觀光公車主題小旅行 BUS 398一起走吧

台南市政府推出6場次觀光公車主題小旅行，依照不同觀光公車路線屬性及路線景點規劃出「上山當個博士博」、「海陸雙拼」、「BUS情人98」、「啡常青春」、「微醺巴士」及「台南美食大腹翁」，以專車帶遊客到熱門觀光景點遊玩，透過台灣好行觀光公車快速接駁遊客至本市熱門觀光景點遊玩，免去出遊時駕車的疲憊、尋找停車位的時間，同時還可以減少溫室氣體的排放，守護地球的健康。

台南市長黃偉哲表示，台南市有很多熱門景點每到假日湧入大量遊客，如果大家自己開車，除了停車不方便之外，也會有交通壅塞的困擾，搭公車可以從早玩到晚，不用浪費時間開車、找車位，這是最經濟實惠，而且省時省力的玩法。台南現在除了山博線、88線、99線等3條市府的觀光公車路線之外，還有西拉雅風景區管理處的33 線與雲嘉南風景區管理處的61線，這些公車都可服務要到台南各大景點旅遊的民眾，希望讓遊客省時省力輕鬆玩。

台南市政府觀光旅遊局局長郭貞慧表示，此次推出一日遊或二日遊的小團型主題小旅行，藉由示範遊程教大家如何善用台灣好行觀光公車規劃遊程，不但可以節省出遊費用，也不用擔心停車問題，部分費用將由台南市政府補助，名額有限，額滿為止。

2021年台灣好行觀光公車6大主題小旅行，前三場次「上山當個博士博」及「海陸雙拼」、「BUS情人98」已圓滿結束，針對不同客群、不同路線皆有不同的主題玩法，接下來的「啡常青春」、「微醺巴士」及「台南美食大腹翁」更是將台南的美食、古都、老屋等元素發揮得淋漓盡致。

大台南地區擁有豐富多元的歷史底蘊，左鎮區化石博物館有著大量珍貴的台灣出土化石，山上區的花園水道博物館有全台僅存的巨大快濾筒，大內區更有南瀛天文博物館，能在館內吸取天文知識，各館內皆有豐富的導覽，更有特別的DIY體驗，適合親子族群前往旅遊。「上山當個博士博」客群鎖定親子族群，兒童專注力會隨著年紀發展，約持續到十二歲；一般性注意力的時間長度是三歲時約十五分鐘、六歲時約三十分鐘、九歲時約四十五分鐘，遊程將導覽與娛樂並行，不至於讓兒童在參與遊程中喪失專注力，藉由搭乘公車的方式旅遊，進一步達到親子之間寓教於樂的概念，讓孩子了解到搭乘綠色載具出遊，降低對環境的污染，對環境友善盡一份心力，更能在各個博物館中習得知識，是兼具教育及環保的一趟旅程。

每年10月至隔年4月，台灣好行99安平台江線，皆會延伸公車路線至黑面琵鷺賞鳥亭，在這個特殊的賞鳥季節中，不管親子、家庭或朋友聚會都能搭乘99安平台江線，由市區前往至濱海線如安平、四草及七股，再延伸去賞鳥，兼具娛樂性以及知識的一趟公車之旅，「海陸雙拼」使用台灣好行99台江線行駛至市郊-四草生態文化園區、七股鹽山及黑面琵鷺展示館，將「竹筏遊船體驗」、「七股鹽山旅服中心」以及在「黑面琵鷺展示館」特別安排賞鳥老師帶領旅客體驗賞鳥魅力等熱門行程結合，有效解決即使位於郊區，每到假日依然停車格一位難求，行駛至市郊的疲累感往往使旅客卻步等缺點，提供旅客一趟輕鬆且愜意的旅程。

由於台南是全台月老廟最多的城市，其中最有名的四大月老廟：大天后宮 -緣粉月老、祀典武廟-拐杖月老、大觀音亭-說媒月老、重慶寺-醋矸月老台，因為深具特色的參拜方式及有趣的諧音如大天后宮的緣粉月老，只要求得「緣粉」，就是求得「緣份」，據廟方統計月老平均一年湊合的情侶就有三百餘對，成為另類吸引遊客至台南旅遊的吸睛賣點，更發展出如月老口紅、粉餅、軟糖等獨具特色之宗教文創產品。

「BUS情人98」遊程結合「旅遊」與「戀愛」創造一個讓所有單身族群能夠感到安心、舒適的約會型態，台南國寶級作家-葉石濤先生曾說過－「台南是一個適合人們作夢、幹活、戀愛、結婚、悠然過活的地方。」，透過巴士旅行結合戀愛話題的BUS98可以吸引更多年輕族群參與，搭乘88府城巡迴線、99安平台江線遊台南的過程中，讓參加男女能夠在巴士上互相認識與交談，到達景點後以精心設計的互動小遊戲培養默契加深互動，成為一同旅行台南的「同伴」。

後疫情時代帶動國旅熱潮，除了安平老街、國華街等觀光老街，許多原本不起眼的巷弄老屋，也接連被打造成極具特色的文創商店，進而形成一個又一個的特色老街，像神農街、正興街就是最具代表性的新興旅遊商圈。其中有許多老屋被改造成咖啡廳，每一間房子都有他們不同的故事、保有他們自己特別的風貌。「啡常青春」帶領旅客搭乘巴士輕鬆在巷弄中穿梭，一同尋找隱藏版的神祕好店，搭配主題小旅行特別規劃的－塔羅占卜、人氣咖啡廳老闆的秘密分享，碰撞出新鮮的城市巡禮，跳脫只有開車才能來台南的刻板印象。

不只有老屋咖啡廳，台南的釀酒產業也蓬勃發展，除了知名的善化酒廠，近年許多小規模、獨立釀造且結合在地特色，講求風味特色的精釀啤酒廠，隱藏在台南的小巷中，「微醺巴士」希望帶領民眾跳脫印象、來場成人式的觀光，搭乘在可以飽覽街景的雙層巴士上一同體驗各式酒品，暢快且舒壓。以飲酒文化為基底，佐以遊程風光，從善化酒廠開始，體驗台南令人驕傲的台式啤酒，接著至特色德式精釀啤酒吧品嚐職人手藝，搭配雙層巴士一覽城市風光，配上美酒、好友，專為大人安排的暢快夜遊台南行程，更是解決民眾飲酒後交通問題。

台南地域位置背山面海，孕育了豐饒的漁產山產；在文化歷史地位上，台南則是台灣歷史的起源，保存了近400年本土文化與異文化的飲食特色，再加上職人嚴選食材、存古法創新意的廚藝手法造就了台南美食小吃的獨特性，也成就了「美食之都」的稱號。台南已獲全球知名美食旅遊評鑑雜誌《米其林綠色指南Michelin Green Guide》肯定，列為國際人士到台灣旅遊的必遊城市之一；美國世界華爾街日報美食作家亦曾專文報導，推薦台南市是世界美食博物館。「美食大腹翁」利用環狀88府城巡迴線路徑，不僅結合景點，也包含許多美食店家，利用主題及公車的搭配，加上導覽底蘊深厚的散步導覽解說，讓大家可以深入瞭解台南古都文化及在地小吃。

報名相關資訊請至「台南旅遊」臉書粉絲專頁或「台南好玩卡」官網查詢。參加6條路線旅遊團的民眾，可獲贈帆布防疫包，內含手機鑰匙圈、肥皂片、口罩盒，台南市觀旅局邀請民眾搭公車來趟低碳小旅行。

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