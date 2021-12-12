從市區玩到山林！ 徜徉鄒族部落享清新茶香、奮起湖尋幾米繪本星空場景

【圖／文：行遍天下】

每年設計界的盛事「台灣設計展」今年邁入第19年，將在嘉義市舉行，不妨規畫假期與朋友相約嘉義旅行，第一天可以遊覽設計展展區，第二天則從市區玩到山林，了解鄒族文化與木業歷史。

假期來到第二天，在嘉義市東公有零售市場(簡稱東市場)享受懷舊早餐，是此行的重點之一。清早營業的市場有各式各樣在地人喜愛的早點，包括大鍋燉煮的牛雜湯和現燙牛肉湯、筒仔米糕和炸排骨酥，以及手工米苔目、粉裸、粉條，好姊妹一起分享，可以連吃好幾攤，市場部分建築為日治時代建物，值得細細參觀。

▲嘉義東市場的建築也值得細細品味。

▲嘉義東市場的傳統在地早餐，是居民和旅客活力的來源。





徜徉鄒族部落優遊吧斯

來到阿里山腳下，不上山就不算來嘉義，迎著涼爽的秋風，我們一路驅車往高探索，首站來到鄒族部落所在的優遊吧斯，在「鄒族」語中，YUYUPAS這個字義代表精神與物質都「富足安康」的祝福語。這座位於海拔1,300公尺的阿里山鄉樂野部落，山巒清新、視野遼闊，有如世外桃源，除了享受優質阿里山茶與咖啡，也能品嚐在地阿里山風味餐、觀賞鄒族特色歌舞文化表演，置身於「茅達諾劇場」時，一望無際的茶園之美盡收眼底。

▲鄒族文化部落所在地優遊吧斯擁有大片美麗茶園，自產的阿里山茶清新香醇。

▲拜訪優遊吧斯品嚐手沖阿里山咖啡，是一大享受。





奮起湖尋找星空小木屋

昔日的奮起湖，是阿里山森林鐵路的中繼站，不僅僅是鐵道沿線的最大的車站，也是唯一擁有雙月台的站點。奮起湖的便當有名，就是因為過去交通不便、車程往來長達7小時，身為中繼站的奮起湖就成為伐木工停留休息的場域。奮起湖一帶的房舍依山而建，火車站下方就是旅客最愛的奮起湖老街，街上可以買到、嚐到各式各樣的風味美食，從鐵路便當、山葵醬料、麻糬、愛玉等等，應有盡有。

車站旁的奮起湖車庫，除了展示蒸汽火車，牆面還有阿里山森林鐵路的歷史與介紹，宛如另類的火車展覽館。好姊妹們一路說說笑笑，漫步前往插畫藝術家幾米的繪本改編電影場景「星空童話小木屋」，彷彿走進一座夢幻森林，即將展開另一場奇幻之旅。

▲奮起湖車庫展示古董蒸汽火車，同時記錄阿里山森林鐵路的歷史。

▲林書宇導演改編知名繪本家幾米作品《星空》的電影場景星空童話小木屋，是奮起湖的迷人景點。





景點資訊

嘉義市東公有零售市場

地址：嘉義市東區中山路199號

電話：05-225-4321





地址：嘉義縣阿里山鄉樂野村4鄰127-2號

電話：005-2562788

時間：09:00-17:00

消費：平日300元





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