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玉兔二號月球車發現「神秘小屋」 網驚：難道是廣寒宮？

嘉義市區一日慢活行程！「綠色隧道、濕地秘境」愜意遊　盡享在地小吃

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作者：Funliday-Claire

跟著 Claire 於 2021-11-09 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 4 個景點，其中包含 小葉欖仁綠色隧道、荷苞嶼生態園區、蒜頭糖廠蔗埕文化園區。 來到嘉義隨意了搜尋周遭景點，意外有了好多新發現～步調超放鬆🌾非常愜意😆 - 💕FB個人：https://www.facebook.com/iamclaireyoung/ 💕FB粉專： https://m.facebook.com/claireyoungpage/ 💕IG：https://www.instagram.com/_claireyoung/

小葉欖仁綠色隧道 | 20 分鐘

從北部開車下南部，到了嘉義無意間經過一條大約2公里長的小葉懶仁綠色隧道，趕快下車來拍幾張照片，尤其當太陽光灑落在樹枝及樹葉上，那光影交錯的感覺，真的令人感到舒適🔅，眼睛在往周遭看，也可以看到綠油油的稻田農村景觀🌾，建議如果想要看就要趁現在，因為冬天的時候就會變成光禿禿的樣子了，春天到秋天才是最合適的季節🥰

荷苞嶼生態園區 | 30 分鐘

附近剛好有荷苞嶼生態園區可以走走，百年前這裡可以是一個大水池呢‼️ 後來在此種的是高品質甘蔗，當時與阿里山檜木、布袋鹽並稱嘉義三大特產💡。現在就變成具有水質淨化及景觀人工溼地，內含多樣化的水生植物及魚類可供遊客觀賞，很適合當生態教室參觀，也有步道可以散步🚶‍♀️，一眼望去真的有夠舒壓😄

蒜頭糖廠蔗埕文化園區 | 2 小時

因為卡在我今天工作的關係都要在嘉義市區的情況下，所以這個景點也是我Google到的周遭景點🤣，這個糖廠可是非常具有歷史意義的喲，興建於西元1906年，在日治時期曾經是全台灣第三大廠，之後因為颱風造成廠區淹水，設備毀損，所以就停止製糖業務，現在才轉型成休閒景點，販售各式冰品及紀念品，天氣熱的時候不妨來點涼快～來這裡吃個傳統冰、和火車及軌道拍拍照逛逛，也是一個不錯的選擇📷

桃城三禾火雞肉飯 | 1 小時

說到嘉義美食第一個想到的當然是火雞肉飯‼️🐔🐓 這家火雞肉飯可是非常多人推薦的美食呢‼️在Google可是高達1600多則評論，4.4顆星🌟店面乍看之下外觀平凡無奇，從停車處走去遠遠就可以看的到排隊的人潮，簡單的點了火雞肉飯、筍絲排骨湯、燙青菜而已😋 這次是我第三次光顧，之所以很喜歡是因為，他們的雞肉是切成細丁狀，不是像其他的是絲狀，丁狀雞肉與粒粒分明包裹著雞油香的口感，真的會讓人慢慢咀嚼品嚐，加上油蔥的提味，又把整體層次更提上一層✨ 用便宜的價格就可以吃到美味的食物 非常划算，很推薦給大家喔‼️

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

延伸閱讀：嘉義市區一日遊｜享受在地小吃、慢活悠閒的鄉間旅程

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雞肉飯 冰品 一日遊 嘉義旅遊

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