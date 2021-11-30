西拉雅文青輕旅行！ 水道博物館古董廠房、新化老街巴洛克藝文風情

【旅奇傳媒/編輯部報導】西拉雅風景區有不少令人發思古之幽情的歷史古蹟景點。坐落於178號旁的百年古蹟-山上花園水道博物館，原為臺南水道，是一處見證大臺南地區水利發展的重要古蹟，園區還規劃有藝術造景，是一處充滿人文又復古的休閒去處，還可順道一遊新化老街。

水道博物館 巴洛克式華麗古董廠房

▲臺南水道的過濾桶室。 圖：交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處／提供

水道博物館完整保留了巴洛克式廠房建築體，內部保留完善的機件組，包括取水設施、沈澱池、濾過氣室，送出唧筒室以及淨水池等水道設施，都是難得一見的老古董。博物館包含了分列各處的建築體、西式鋼筋水泥、紅磚樓房、石砌平屋等，還有保存完好的14座英國快濾筒及零組件、天井移動起重機、豎軸式電動機組等機件組，超復古的廠景成為台南人氣打卡拍照景點，在臺灣自來水產業的生產設備中，是極具有歷史價值的珍貴文化遺產。

▲充滿歷史氛圍的水道博物館。 圖：交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處／提供

淨水池外觀像座灰色碉堡，為天然石材與仿石塊組合而成，需登上189階才能到達，淨水池兩側各有一座水質檢驗室，有59座鑄鐵通氣管柱，後方井門山牆上有水泥砌成的「南水」二字，即為「臺南水道」標誌，彷彿訴說著臺南水道曾有過的輝煌歷史。

水道咖啡•黃金鳳梨金磚禮盒 人氣伴手禮

園區的水道咖啡館不可錯過，可悠閒在古蹟裡喝杯用純淨水質煮出的咖啡，還有100%濾掛式研磨咖啡粉的水道咖啡包可帶著走。此外；咖啡館還結合街役場古蹟餐坊嚴選新化三寶之一的土鳳梨和新化傳統麥芽，推出「水道咖啡•黃金鳳梨金磚禮盒」，臺灣造型的鳳梨酥可愛又吸睛，外皮香酥可口，內餡甜而不膩，土鳳梨纖維絲絲分明，口感紮實，是絕佳的伴手禮盒。

▲水道咖啡•黃金鳳梨金磚禮盒。 圖：交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處／提供

歐式新化老街 新文青慢遊路線

日治時期曾是商業重鎮的新化，舊稱「大目降」，漫步在昔日中山路、中正路的老街上，可見到美麗的巴洛克建築店面，多是具有歷史的老商號，無論是餅舖、舊式嫁妝店或冰果店的老店鋪，是老街上的打卡與攝影熱點，附近還有武德殿旁一整區完整的日式宿舍群，處處都充滿復古風情，如今透過特色店家共同串連成為文創生活圈，成為文青慢活的新景點。

▲「街役場古蹟餐坊」是一棟充滿歐洲文藝復興的華麗建築。 圖：交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處／提供

火龍果、酪梨水果麵禮盒 新化不可錯過的伴手禮

▲火龍果水果麵禮盒。 圖：交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處／提供

位在新化老街上的「街役場古蹟餐坊」，是一棟充滿歐洲文藝復興風情的華麗老建築，可以享受在古蹟氛圍裡用餐的文藝氣氛，餐館的執行長為了新化盛產的火龍果滯銷盡份心力，與團隊研發出火龍果緞帶拌麵，以台南關廟手作日曬麵為麵體，Q彈快熟不軟爛，是用整顆火龍果榨汁添加100%純火龍果汁，麵體上可見的火龍果籽，營養成分高。搭配精心調製伴麵獨門醬汁，溶入新化椒麻醬、麻油醬和百年橄欖醋，更是清新爽口，天然健康的台南味。

「酪梨籽麵」禮盒。 圖：交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處／提供

此外，臺南大內區盛產酪梨，是名副其實的酪梨故鄉。但酪梨在種植的過程中，會有樣貌不好的果實需淘汰，大內區石子瀨社區曾博揚理事長為了不讓農民辛苦白費，因此向農民收購賣相不佳的果實及酪梨籽，透過媒合與十大伴手禮金宋麵廠合作，成功研發出「酪梨籽麵」，推出川味椒麻、芝麻、古早味肉燥、南洋咖喱、蒙古串燒、養生清香及湯麵等酪梨籽麵系列商品，風味獨特，108年因而獲得百大伴手禮獎肯定。

新化獨特絞胎陶瓷 繽紛創意妝點生活味

▲湛露絞胎瓷盤。 圖：交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處／提供

新化厚實的人文風情，吸引藝術工作者黃歆淳所在此開設的湛露工作室，創作出的獨一無二的絞胎陶瓷作品，從節慶、文化、風景、生活等素材多元，有拼花、動植物、人物、文化等各種題材，相當繽紛可愛，值得參觀採購。

所謂絞胎是指「不同土的組合」，將陶藝色料兌水後揉進瓷土裡，搓成土條一層層疊合，像花壽司般拼花後，垂直切片，再將土片排列接合，因此盤子上的圖案是兩面相對且重複，經過擀薄跟捏塑的過程中，造成圖案會有些變形扭曲，帶著獨特動態流動感，尤其在人物圖案因變形而出現的不同表情，十分有趣。

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