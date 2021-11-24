野餐、聽音樂、逛市集！ 台南「虎頭埤森活營」 新創循環市集登場
【旅奇傳媒/編輯部報導】繼「2020台南孔商圈-循環創生文化節」之後，今年由一群熱愛循環手作和自然生態的循環設計工藝師發起，以「循環手作」、「利他互助」為核心，找回大地循環價值，重拾人與大自然真誠的對話，舉辦「2021虎頭埤森活營－手作創生市集」系列活動，11月24日至11月28日在台南虎頭埤露營區1號風雨棚旁草地登場，手作創生市集除集結超過40攤市集（網羅50家特色品牌），虎頭埤生活營還特別邀請多位循環設計師，讓大家欣賞到循環工藝職人的精彩創作。
臺南市長黃偉哲表示，循環經濟是目前最夯的全球議題之一，臺南市府現有的「藏金閣」，曾經是遊民收容所，如今卻是臺南市大型廢棄家俱的再生館，將垃圾資源變黃金，於虎頭埤舉辦的手作創生市集也加入循環工藝手作行列，針對各自特色的文創商品，可響應減塑、減廢等環保政策，循環市集不提供一次性餐具與購物袋，落實循環經濟理念，讓市集共同加入台南減廢行列。
此次七逃藝術、茶布屋結合虎頭埤風管所共同合辦，包含生態文創、環保減塑、循環新市集等主題，希望傳達「生態永續」理念，循環市集內容包含五項主題：循環手作、綠色療癒、自然好食、遊藝體驗、特色雜貨；打造手作創生市集新模式，創新循環工藝新商品，循環設計活動新體驗，落實生態文創、環保減塑、循環新市集，邀請大家一起來振興經濟、愛護地球，共創循環經濟新生活。
此外，虎頭埤森活營－手作創生市集活動，除了有週六、週日末下午音樂會、循環文創手作與特色美食市集外，現場攤位還具備行動支付，邀請大家一起來體驗行動支付嗶經濟的便利還能愛護地球，共創循環經濟新生活。
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