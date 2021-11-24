雲林尋海味！ 親近腳下土地 感受雲濱水鄉的魅力

成龍濕地。 圖：農業委員會水土保持局／提供

【旅奇傳媒/記者-王政】位於雲嘉南濱海國家風景區的最北方，有個優美的金湖休閒農業區，這裡坐擁著夕照、水鄉、田園、美食等多元特色，加上自行車道遊憩路線與豐富的濕地景觀，都成為金湖在國民旅遊市場大爆發時，最佳的旅遊選擇之一。

隨著金湖休閒農業區於2021年勇奪農委會水土保持局「優遊農村」的證明，由於該認證需經過體驗環境建設、行程內容與特色、體驗經營與行銷管理，以及社會責任等4大構面進行輔導與評比，金湖能成功在百家爭鳴中脫穎而出，並成為水保局力薦國人遊訪的農村體驗路線，都不難看出其特色與魅力。

▲口湖遊客中心。 圖：農業委員會水土保持局／提供

口湖鄉金湖休閒農業區經理蔡云姍指出，金湖休閒農業區是全台第一個以漁業為主的休閒農業區，面積廣達517公頃，不但包含了地方特色產業，更有多元的產業文化，除了可以認識口湖的「產業生態廊道」，更可以讓走進來的每個客人能目睹安全、健康、新鮮的漁、農產品更能夠體驗漁村的海口風情。

值得一提的是，過去因為排水治洪的基礎建設未有完備的建置，因此遇上颱風海水倒灌、長年積水，造成大面積的廢耕地，然而這樣美麗的錯誤也成就了現在的成龍與湖口溼地，成為雲嘉南濱海最佳的賞鳥天堂，亦是生態觀光旅遊的第一首選。 品味水與綠 體驗摸蛤捉蝦 水與綠，是發展整個口湖鄉觀光產業的概念，許多知名部落客們造訪當地秘境後讚不絕口，慢遊當地的美景、感受純樸的氣息、享受別具風味的美食。

造訪金湖休閒農業區能夠親近土地、親近人情，尤其漁業方面有鰻魚養殖、台灣鯛烏魚子加工、文蛤種苗繁殖、馬蹄蛤復育、龍膽石斑及白蝦等，旅客們能透過遊程安排親自下水體驗摸蛤、抓蝦，是產地獨有的體驗。

▲來馬蹄蛤主題館試試水上盪鞦韆。 圖：農業委員會水土保持局／提供

▲摸蛤體驗。 圖：農業委員會水土保持局／提供

▲捉蝦體驗。 圖：農業委員會水土保持局／提供

親近腳下的土地 感受深度食農教育 口湖有兩個太陽的熱情，分別是天上以及水上，這裡是台灣食材最大的發源地，造訪當地能夠親近土地親近人情，非常適合深度旅遊。另外透過食農教育的方式，讓小朋友知道食材來源，走進農場親身體驗，自己種下種籽、買菜、洗菜到完成料理，過程中能學習到許多課本裡面沒有的知識並得到成長。

▲品嚐道地美食更是不能錯過。 圖：農業委員會水土保持局／提供

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