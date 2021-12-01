新視角玩嘉義！在4000坪棒球園區打卡　還能與大白熊搭英倫復古風電車

【圖／文：行遍天下】

嘉義與你想的不一樣，在深秋時節和好姊妹們一同拜訪「木都」嘉義市，搶在年底2021台灣設計展舉行前，以全新角度和視野，品味城市美學、探索常民美食。

▲嘉義市區的電動環保公車呈現英倫復古風，車身全無廣告，單純展現嘉義市意像，堪稱全國唯一。





KANO 園區輕鬆玩

除了昔日興盛的木業，輝煌的棒球史是嘉義人的另一項驕傲，國立嘉義大學的前身嘉義農林學校棒球隊，曾在1931年榮獲日本甲子園大會的準優勝，這個故事後來還被拍成電影《KANO》，感動許多人。為了讓棒球與嘉義的連結更鮮明，同時傳承棒球的精神，2017年啟用的「KANO園區」，以嘉義市棒球場為中心，在超過四千坪的在園區裡設置巨型球棒、手套裝置藝術2020年底又增設17公尺的星光大滑梯、12公尺長的地景滑草場、棒球九宮格等設施，立刻竄升為嘉義市的熱門遊點，吸引旅人拍照、打卡。

▲隨處可見的巨大的棒球、手套和球棒裝置，讓KANO園區成為外拍景點。

▲KANO園區2020年底增設17公尺的星光滑梯、12公尺的地景滑草場，吸引年輕旅客到訪。





電動公車英倫復古吸睛美拍

去年，嘉義市區公車全面電動化，四款不同色系的電動公車，導入低碳環保、低底盤、無障礙空間等友善設計，英倫復古風的車身更讓人直呼「太可愛！」，除了外觀吸睛，由嘉義知名插畫家、大白熊創作者莊信棠SMART的內裝彩繪設計，也是一大焦點，為「2021台灣設計展」在嘉義，做好美學的暖身。KANO園區旁的嘉義公園正是綠色中山幹線停靠站，若想體驗，可以把車子停放於公園，由此站出發小坐一段，午餐就在市區中央噴水站下車，再步行前往公明路的劉里長、中山路的噴水或文化路的郭家，享受嘉義道地的火雞肉飯。

▲嘉義市電動環保公車內裝設計，出自《沉睡森林》大白熊創作者莊信棠，外星人、可愛貓咪、飛翔動物都躍上了公車，童趣洋溢。

▲嘉義雞肉飯名店眾多，劉里長雞肉飯以肉質軟嫩受到喜愛。





景點資訊

KANO園區

地址：嘉義市東區嘉義市山仔頂249-1號

電話：05-224-6476

時間：星光大滑梯和地景滑草場，將依照中央防疫規定時間開放。





地址：嘉義市東區公明路258號

電話：05-222-7669





行遍天下 走訪台灣美景

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