台南野餐新秘境！ 拍照賞花、大草原盡情放電，搭台南公車新路線一路直達
官田遊客中心，位在西拉雅國家風景區，坐擁偌大的忘憂草原可供民眾可以在此享受野餐的樂趣。此外，利用嘉南平原地形結合了在地西拉雅族部落元素、鄉村聚落的意象打造出多個網美景點，讓到此遊玩的民眾享受大自然之餘，還可以留下許多漂亮的照片作紀念。
占地約11公頃的官田遊客中心，除了有大草原可以讓小朋友們盡情放電之外，到了春天，甚至還有黃花風鈴木步道可以賞花。
為了讓民眾方便前往，今年西拉雅管理處推出觀光公車新路線「台灣好行－菱波官田線」，且同時串連了「經典小鎮3.0官田」周邊景點，結合在地業者推出多樣化的旅遊套票，除了可以直達官田遊客中心之外，還能讓民眾可以一路暢遊多種景點。
地址：台南市官田區福田路99號
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