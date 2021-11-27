台南野餐新秘境！ 拍照賞花、大草原盡情放電，搭台南公車新路線一路直達

去年已經開放的「台南官田旅遊中心」，將鄉村聚落和在地西拉雅族的元素融入嘉南平原地形，不僅擁有偌大的草原可以讓你在疫情逐漸穩定後出門踏青、野餐，還有許多特色網美景點讓你留下美照。

2021-11-27 10:02