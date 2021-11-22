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每週六日！ 阿里山西北廊道新旅遊景點「文峰市集」擺攤

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▲特色市集攤位。　圖：阿里山國家風景區管理處／提供
▲特色市集攤位。　圖：阿里山國家風景區管理處／提供

WASSA FOLI非洲舞樂團熱情帶動開場。　圖：阿里山國家風景區管理處／提供
WASSA FOLI非洲舞樂團熱情帶動開場。　圖：阿里山國家風景區管理處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】暢遊阿里山西北廊道，又有新景點囉！交通部觀光局阿里山國家風景區管理處（以下簡稱阿里山管理處）於日前在文峰遊客中心前停車場周邊辦理文峰市集開幕活動，未來前往阿里山西北廊道旅遊路線的旅客有福了，阿里山管理處在此處增設6個特色攤位市集，爾後固定每週六日以提供遊客更多元的旅遊服務。

▲手做紙體驗。　圖：阿里山國家風景區管理處／提供
▲手做紙體驗。　圖：阿里山國家風景區管理處／提供

▲文峰特色市集。　圖：阿里山國家風景區管理處／提供
▲文峰特色市集。　圖：阿里山國家風景區管理處／提供

文峰市集開幕活動，由WASSA FOLI非洲舞樂團熱情帶動開場，並邀請小清新樂團「安可彼得」吉他演唱，與大家歡度午後時光，現場還發送很受遊客喜愛的限量桂圓小蛋糕，柴燒桂圓香氣濃艷，還有阿里山地區產業夥伴擺設販售當季農特產攤位、免費DIY等體驗活動，體驗活動內容有阿里山高山茶席品茗，感受高山茶的沁香，以及阿里山茶旅達人帶來的特製竹筒烤茶，烤完茶後還可以品嚐烘烤後竹香茶葉的茶湯滋味。

此外地方職人則教現場民眾體驗在地傳統文化，一同製作小木屐、草蚱蜢、手作紙等，活動當天共有超過120位民眾報名參與體驗，讓民眾有得吃、有得買又有得玩。

即日起，每週六日文峰市集都將擺售在地小農自家的當季生鮮蔬果及在地美食，提供「農特產、冷飲、熱食、旅遊資訊」等特色攤位，行走瑞水公路166縣道的旅客，走過、路過、不要錯過，不妨到文峰市集走走，買點在地伴手禮再回家。

阿里山國家風景區管理處 http://www.ali-nsa.net/

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阿里山 市集 非洲

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