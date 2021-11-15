「鹹味浪潮」品牌發酵 雲嘉南濱海觀光引爆國旅新熱潮

【旅奇傳媒/記者-王政】交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處（以下簡稱雲嘉南風管處），以「為地方做一件事」為號召、以「鹹味浪潮」為主軸，於日前舉辦品牌成果展暨鹹味浪潮快閃派對，同時邀請多位在地代表性業者，呈現雲嘉南各式多樣化海味，成功以色、香、味及觀點講座，成功推播觀光品牌影響力。

▲（左起）交通部觀光局主任秘書林佩君、副局長周廷彰、雲嘉南濱海國家風景區管理處處長徐振能、台灣雲嘉南濱海產業文化觀光協會理事長蔡茂昌。 記者-王政／攝

為地方做一件事 雲嘉風管處攜業者分享在地的陽光、海味、熱情 為了創造在地品牌差異化、獨特性，並同時刺激消費，雲嘉南風管處透過一系列的駐村計畫及品牌營造與活動宣傳，讓大家重新認識雲嘉南濱海的美好，更邀請國內外旅人實際走訪獨一無二的觀光勝地。

▲駐村專家特別運用在地產物轉化成充滿趣味的日常用品。 記者-王政／攝

讓華山很雲嘉南 邀請民眾一起感受在地魅力

交通部觀光局副局長周廷彰表示，台灣身為海島國家，卻對大海相對陌生許多，而臨海的雲嘉南濱海，坐擁多元魅力，有成為國際景點之實力。2020年交通部觀光局推出觀光圈政策，透過風管處與在地業者一同組成行銷團隊，把當地的魅力一同推廣出去，也在疫情中脫穎而出。

透過一步步努力與累積、軟硬體的共構，展現濱海區專屬土地的風味與多樣化的物種和生態，還能體驗採蚵的趣味，並且造訪許多戲劇拍攝的場景，成為熱潮；在全球強調永續與生態旅遊的時刻，雲嘉南濱海區絕對具無限的發展潛力。 雲嘉南的特色不只有景點，更能借助外部資源來提升自我，如透過專家、藝術家駐村計畫，陪伴著在地業者一同提升、成長，成為觀光圈政策推廣以來絕佳的案例之一，同時搭配當前正夯的5倍券、國旅券等，期能創造國旅熱潮，雲嘉南的特色也能將抓住旅客目光，成為最夯的旅遊目的地。

一步一腳印 讓民眾看見雲嘉南

通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處處長徐振能表示，感謝好夥伴們熱情響應，讓雲嘉南一步一腳印的方式成功開展耳目一新的能見度，並呈現最純真美好的鹹味浪潮，突破地域界線，讓全台甚至海外遊客也能感受在地熱情。

▲雲嘉南濱海漁獲料理，用美食成為五感行銷的一環。 記者-王政／攝

2021年觀光圈營造與行銷只是第一步，未來將深度經營，雲嘉南的生態即是當地品牌最好代言人，雲嘉南的風味就是品牌的最佳轉譯與故事，從土地孕育而生的連接就是雲嘉南的記憶點，也是連結旅客的重要橋梁。

國際化，則是開始邁向下一個階段的目標，今年邀請VISA成為雲嘉南觀光圈的好友與會員，也和日本宮城縣仙台松島DMO締結姊妹觀光圈，並與國際旅行社達成送客計畫，從產業滾動，創新應用與發展願景，清楚梳理出屬於雲嘉南的國際品牌，深信鹹味 浪潮，將一波波捲入每一位旅人的心中！

▲雲嘉南鹹味浪潮諸多地方特色美食，讓更多人認識雲嘉南美味好物。 記者-王政／攝

▲雲嘉南鹹味浪潮諸多地方特色美食，讓更多人認識雲嘉南美味好物。 記者-王政／攝

▲雲嘉南鹹味浪潮諸多地方特色美食，讓更多人認識雲嘉南美味好物。 記者-王政／攝

▲雲嘉南鹹味浪潮諸多地方特色美食，讓更多人認識雲嘉南美味好物。 記者-王政／攝

▲雲嘉南鹹味浪潮諸多地方特色美食，讓更多人認識雲嘉南美味好物。 記者-王政／攝

▲雲嘉南鹹味浪潮諸多地方特色美食，讓更多人認識雲嘉南美味好物。 記者-王政／攝

▲雲嘉南鹹味浪潮諸多地方特色美食，讓更多人認識雲嘉南美味好物。 記者-王政／攝

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