嘉義人筆記！樟腦竂登山新路線「阿拔泉山稜線步道」　沿線飽覽雲嘉平原等景觀

嘉義縣竹崎鄉的樟腦寮到小百岳獨立山的登山步道，途中可見阿里山火車繞行獨立山三圈的世界級鐵道景觀，到獨立山後還可延伸上奉天岩免費自助泡茶，或免費借用廟方的廚房在廟埕辦桌，是嘉義登山人氣最高的路線。

現在這一區又有一條新路線了，那就是嘉義縣政府新修築的阿拔泉山稜線步道，同樣由樟腦寮出發，走上往阿拔泉山的稜線，可以由不同角度俯瞰嘉義平原的壯麗景觀。登上阿拔泉山後可原路返回，或繞至紅南坑接往獨立山或奉天岩的步道，甚至可再轉往大巃頂欣賞360度的無敵展望，最後再接回獨立山、樟腦寮，提供山友更多樣的登山選擇。

布魯整理原本由樟腦寮走獨立山的大眾路線（藍線），及阿拔泉山稜線步道完工後可以延伸的路線（紅、綠、棕線），時間充足或還走不過癮的人，還可以再由大巃頂續往太平老街吃頓午餐再返回樟腦寮喔！

布魯實際走的路線GPX，分享在健行筆記網站，需要的朋友可以點擊前往下載。

布魯之登山攝影記事

樟腦寮～阿拔泉山稜線步道

由樟腦寮出發後先走一段小產道，再接新修築的阿拔拍山稜線步道。布魯在樟腦寮車站前買飲料時，攤販老闆娘十分推薦這步道，還說近山頂的休憩平台的土地是她家的，無償提供縣政府修築步道，以促進地方休閒活動推廣，她的熱情好客應該可以擔任樟腦寮的觀光休閒大使呢！而阿拔泉稜線步道因為在稜線上（好像有點廢話），所以有多個展望點，都可以向西俯瞰近山丘陵，或遠望嘉義平原，甚至仁義澤水庫都可以清晰望見，因此早上順光俯瞰闊景，傍晚欣賞夕陽美景，甚至夜裡還可觀看壯麗夜景，以後應該會和獨立山一樣成為熱門步道吧！

由樟腦寮車站附近出發，車站前的大樟樹彎道十分優美。

經過大石翁，旁有停車場，是最接近阿拔泉山步道的停車場。由此一路向上走產道。

往阿拔泉步道的路標是這棵大酪梨樹。沒吃過酪梨，也要知道酪梨樹長怎樣。

阿拔泉山稜線步道起點，由此一路陡登。

步道大部分是水泥椿階梯，少部分是砂岩石階。

由樟腦寮出發就一路都是陡坡，階梯算不完。

展望休憩平台，這裡就是樟腦寮前攤販老闆娘家的地盤。

不同角度的黃昏景色都好看。

遠方的白色亮塊就是仁義潭，空品再好一些還可望到台灣海峽喔！

最後一段陡坡撐過去就快到山頂了。

阿拔泉山頂，有聯勤內補三等 No.166及嘉義給水廠兩顆基石，可惜沒有展望。不想再走或時間不夠的朋友，可以在此拆返樟腦寮。

阿拔泉山～觀音石山～太紅公路

布魯續行往觀音石山，這段屬原始陡峭土徑，穿梭在亂竹林及原始林間，雨後可能十分濕滑，需更小心，平時則小心即可通過，沿途沒有指標，順著登山布條就可以到達觀音石山，但最好下載離線地圖或GPX路徑參考。至觀音石山頂後轉往太紅公路(太平~紅南坑)，再轉進大巃頂步道。

先陡下至鞍部產道，再陡上往觀音石山。

沿途路口都有布條。

觀音石山頂有一顆梅山水源基石18號，及一根不明水泥柱。

觀音石山頂位於極陡坡邊緣，原本樹林環繞無展望，但後有有山友鋸下兩棵樹後，壯麗的嘉義平原就映入眼簾了。

下到太紅公路後因為天色已晚，一路急行，經過這座小土地公廟，還是要照會一下地基主。

太紅公路上也有一個展望點可以下瞰雲嘉平原，與阿拔泉山稜線下瞰角度不同，但一樣壯麗。

大巃頂步道

大巃頂步道一般有4個入口，分別從太平、太紅公路、奉天岩及石壁腳攻上大巃頂，以布魯的走法則需由太紅公路入口上山。步道大部分是枕木階梯，前段穿梭在原始林及竹林裡，後段則有茶園闊景可欣賞。登上大巃頂後，因為四周是茶園，如果天氣好時享有360度極佳的展望，要不是天色已晚，布魯實在不想太快離開啊！

太紅公路轉大巃頂步道路口。

一路又是陡上階梯，這段換成枕木階。

大巃頂海拔1190公尺，是此行最高點，山頂只有水塔沒有基石，展望超好。

大巃頂有一家茶園民宿，假日可供餐。

在大巃頂短暫停留後轉往紅南坑奉天岩。

紅南坑奉天岩與獨立山國家步道

奉天岩是樟腦寮、獨立山地區的信仰中心，香火頂盛，假日廟前廣場變成自助辦桌大會，各路山友齊聚一埕十分熱鬧。布魯下山時，在十字路鐵道休息站遇到一位阿婆，阿婆好心提醒由紅南坑古道下山比較快，但布魯想著再撿一顆山頭，所以走獨立山國家步道經由獨立山頂下山，最後返回樟腦寮時已經四下無人，但在昏黃的光線下，所見的樟腦寮卻是布魯印象中最美的。

傍晚的奉天岩終於回歸寂靜。

由這一排免費借用的器具，就可以猜出假日盛況了，這個木架背面還有另一架滿滿的鍋碗瓢盆喔！

現在的獨立山頂有涼亭了。獨立山是小百岳之一，標高840M。

步道向下會與阿里山鐵道交會三次，如果運氣好下山在第一個交會點遇到第一次火車，走快一點到第二、三交會點，還會遇到第二、三次喔，因為阿里山鐵道在獨立山是繞圈圈上山的。

在新修好的木棧階梯觀景平台下瞰樟腦寮鐵道橋，後面的村莊就是樟腦寮。

獨立山吊橋與阿里山鐵路隧道。

剛入夜的樟腦寮感覺特別迷人。

布魯此行由樟腦寮出發，經阿拔泉山稜線步道上阿拔泉山、觀音石山，後轉往大巃頂，再下紅南坑奉天岩，最後走獨立山國家步道下山返回樟腦寮，Ｏ形總計約10.8K，含拍照小休息共費時3小時18分，總爬升及下降764公尺。沿線飽覽雲嘉平原、竹林、茶園、夕陽等景觀，非常值得走一趟，推薦給愛山的朋友們。

布魯便利貼

阿拔泉山稜線步道資訊：

由樟腦寮車站起登，先走0.75K小產道，再接1.45K的阿拔泉稜線步道至山頂三角點，合計單程約2.2K，來回純步程約需1.5~2小時。其他路線請參考下圖。

交通資訊：可直接以google搜尋"樟腦寮車站"，由竹崎沿嘉120道路至文光英語村後左轉上山，之後路幅縮減又有陡坡，請小心駕駛。在樟腦寮鐵路平交道前的路邊可免費停車，但假日很快停滿，不過樟腦寮車站附近還有數座民間停車場。

補給等資訊：樟腦寮車站前有攤販販售飲料及當地農產，紅南坑有3家簡單的小吃店，奉天岩廟前有良心商店販售泡麵零食飲料。亦可自備或購買攤販的食材至奉天岩免費借用廚房烹煮。奉天岩有提供冷熱開水。樟腦竂車站及奉天岩有洗手間。

文章來源：當白雲飄進藍天 FB：當白雲飄進藍天

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」