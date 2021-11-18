台南值得二訪的美食！一天爽嗑人氣咖哩、紅玉紅茶、牛肉番茄乾拌麵

跟著 Amanda Lee 於 2021-05-01 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 3 個景點，其中包含 gui gui foodie 貴貴腹地(店休日請看IG)、樂好日、乖乖牛肉麵。 IG:amanda_stw

gui gui foodie 貴貴腹地(店休日請看IG) | 1 小時

身為咖哩控的我們一定不能錯過台南這一間咖哩人必吃的店🥘 位於台南市中西區的咖啡廳，店門口附近有數個汽車停車格可以停，停車位算蠻好找的，店內裝潢偏日式風格，擺設燈光簡單明亮；內用菜單有咖哩飯/厚片吐司/三明治.餐包/甜點蛋糕，因為剛才已經吃過麵包類的食物所以果斷放棄點厚片吐司，下次有機會一定要吃看看它們自製的奶酥🧈🥖 我們這次點了炸豬排肉醬咖哩以及奶油菇菇雞肉咖哩，菜單上的每個品項都有蠻詳細的餐點資訊可以參考；炸豬排肉醬咖哩的主角豬排真的炸得非常好吃！！！ 外皮酥脆不油膩，裡頭的豬肉厚實多汁完全不乾柴，無論是單吃或是配上用各式印度辛香料和蕃茄熬煮出的肉醬都很美味；再來是奶油菇菇雞肉咖哩，微辣的奶香咖哩配上用酸奶及辛香料醃漬過的去骨雞腿肉，滑嫩的鴻喜菇、烤南瓜、花椰菜、玉米，配菜也是在水準之上！兩個都很好吃但讓我印象深刻的還是那炸豬排，是一間值得二訪的店🥳 🍽炸豬排肉醬咖哩$220 🍽奶油菇菇雞肉咖哩$220

樂好日 | 1 小時

吃完咖哩後，去了同事極力推薦的一間飲料店，隱藏於永樂市場二樓，有著復古的音樂、佈置格外親切，一進門老闆就先上了兩杯紅玉紅茶給我們試飲，單喝紅茶就很好喝了🥤 菜單上分為兩大項：台灣紅玉紅茶、手沖單品咖啡。我們點了兩杯鮮奶茶（菜單上稱為「咻懷念」），因為不太很喝很甜的我看到沒有甜度區分表讓我猶豫了好一陣子，在有糖、無糖兩個極端選項中真的很難做決定，畢竟鮮奶茶喝完全無糖的好像就不好喝了。 結果小心翼翼地問了老闆甜度能不能調整，沒想到老闆超級nice直接說多給我一小杯紅茶若覺得太甜可以自行添加，紅玉紅茶加上老闆自己炒的紅糖很好喝，口感滑順茶味不乾澀，加上綿密的鮮奶喝起來濃厚有層次！和一般外面喝到的手搖飲差很多，來國華街吃美食非常推薦上來外帶一杯走。 🍽咻懷念$55

乖乖牛肉麵 | 1 小時

這間牛肉麵真的必收🐂🍜 已經回訪無數次了，店面相較於其他牛肉麵店來得乾淨許多，不添加味素及嫩精吃得更安心；價格上也是很合理依照個人需求還能選擇麵多（媽飽）或肉多（大肉飽），加肉才加$20真的是太佛心了阿！ 我們點了蒜香頂級精饌牛肉麵、精饌牛肉番茄乾拌麵，他們的精饌是使用「牛肋條」，若是一般的品項則是使用牛腱肉；牛肋條經過長時間的燉煮非常嫩且帶有些許嚼勁，紅燒湯頭的部份濃郁醇厚，紅燒最怕喝到過鹹的湯頭但這家 完全不用擔心；若愛番茄味又喜歡吃乾拌麵的人絕對不能錯過這道牛肉番茄乾拌麵，攪拌後麵條與上面的食材充分結合後真的超級美味，還沒在其他家牛肉麵吃過這種牛肉番茄乾拌麵阿，激推🤍 🍽蒜香頂級精饌牛肉麵$155 🍽精饌牛肉番茄乾拌麵$155

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