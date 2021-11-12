舌尖上的雲嘉南！「 鹽工便當」美味推薦 抓住饕客目光

雲嘉南濱海國家風景區管理處攜手雲嘉南濱海觀光圈，打造美味「鹽工便當」新品牌。 記者-王政／攝

【旅奇傳媒/記者-王政】食物，一向是可以抓住旅客味蕾的重要記憶點，因此雲嘉南濱海國家風景區管理處攜手雲嘉南濱海觀光圈，除了旅遊推廣外，更將在地人家的食物「鹽工便當」打造成新品牌，透過「雲嘉南濱海國家風景區產業觀光輔導執行案」，進一步推動鹽工便當作為長期推動在地特色食材工作主軸，特地委請新天地行政主廚吳文智老師辦理培訓及考核工作。

▲通過完整培訓，並通過整體場域衛生考核，共計第一鰻波工坊、口湖農村小舖、北門嶼輕食風味餐廳、海中央小舖及亮哥企業社等5家業者打造鹽工便當。 記者-王政／攝

用在地產物融入食材 感受產地直送餐桌的美味

交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處處長徐振能表示，雲嘉南濱海地區飲食以海鮮、水產為主，結合農漁村體驗遊程，十分有條件吸引國民旅遊及各國遊客前來雲嘉南濱海旅遊體驗。

由雲嘉南獨特的鹽工文化而衍伸出的鹽工餐這類特色餐食，雲嘉南風管處特別推出鹽工便當作為推動特色食材，建立新品牌，充分發揮「越在地，越國際」的寫照，並藉此包裝青年返鄉創業的契機，與甘苦人、海中央等在地品牌攜手創造雲嘉南品牌推動，加上鳳梨等農特產品作為便當甜點，為台灣農產品加值走出新道路。

打造專屬的特色菜 創造直覺式連結

雲嘉南濱海地區長期以來為台灣地區產鹽地區，過去鹽工在烈日下工作，常常造成食慾不振，為了尋求方便，午餐多以便當方式攜帶，便當主要搭配鹹魚和香腸等較容易下飯的菜色，藉此增進食慾和補充鹽份，還會搭配地瓜粉調製的鹽工茶消暑。

為了能精準傳遞出鹽工便當的特色，也讓饕客在享用美食時，能遙想當年人文面貌，因此雲嘉南風管處與專家用心考察發現，由於便當是鹽工自行準備的午餐，並不會有固定的菜色，而是隨個人喜好準備，但重點都是口味重鹹。因此經研究後建議現代的鹽工便當，應轉型以當季在地食材風味餐為主，並具備下列3特色：1.以鹽鹵煮飯；2.以鹽山造型飯堆，代表鹽山意象；3.搭配鹽工茶販售。

在第一階段經過完整培訓，並通過整體場域衛生考核，參與鹽工便當製作、推廣販售的的店家，包括第一鰻波工坊、口湖農村小舖、北門嶼輕食風味餐廳、海中央小舖及亮哥企業社等5家參與。

而各家特色也不同，如北門嶼輕食風味餐廳便以手工去刺的無刺虱目魚、烏魚子等雙拼主菜，依時節以高纖、營養的在地蔬果製作低卡、爽口的配菜，以健康美味呈現濱海地區飲食風采。

海中央鹽工便當則以匠魂精心除刺之無刺虱目魚為主菜，結合將軍馬沙溝名產火燒蝦乾、烏魚子及牛蒡、胡蘿蔔等時令鮮蔬，作成色彩豐富、海味滿滿的鹽工便當。

亮哥企業社以自家養殖且有產銷履歷之活力鰻為主菜，隨季節調整搭配具產銷履歷的活力蝦或是活力鯛，依時令變化之玉米筍、花椰菜、甜椒、甜豆、鯛魚香腸等在地食材，作成食在安心的鹽工便當。

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