一家遊台南！「虎頭埤風景區」水域遊憩體驗免費玩

【旅奇傳媒/編輯部報導】台灣四面環島，豐富的水上活動也是旅遊元素之一，臺南市水域遊憩體驗活動往年皆於五、六月間從虎頭埤園區水域拉開序幕，今年因疫情改於8月在「官田區葫蘆埤自然公園」、黃金海岸、柳營區德元埤、新營區天鵝湖等地登場，緊接著還有11/13（六）、11/14（日）於新化區虎頭埤風景區舉辦，參與的民眾自購門票後可全程免費參加，對於喜歡體驗水域活動的民眾或家庭，是一大好消息。

▲水域遊憩體驗項目：獨木舟、立式划槳、龍舟板。 圖：臺南市政府觀光旅遊局虎頭埤風景區管理所／提供

臺南市長黃偉哲表示，市府觀旅局每年辦理水域遊憩活動，越來越受到民眾歡迎，場次逐年增加，包含有獨木舟、SUP等休閒活動，也特別加強宣導水域遊憩安全認識，全程都配置合格救生員及救生小艇，可安心體驗！

此外，虎頭埤風景區剛成功取得世界觀光旅遊委員會（World Travel & Tourism Council, 簡稱WTTC）安全旅遊戳記認證（Safe Travels Stamp），包括建立預防新冠肺炎自主檢核表、預防感染消毒措施、保持安全防疫距離、場所防疫設施、減少接觸旅遊服務、建立防疫應變計畫等項目，是國人安全旅遊保證，歡迎藉由在虎頭埤風景區辦理水域遊憩體驗活動的同時，也來進行安全防疫旅遊，共同提振國內經濟。

▲培養親子水上休閒運動習慣。 圖：臺南市政府觀光旅遊局虎頭埤風景區管理所／提供

現在遊園，還有多個優惠情報：

一、「振興遊虎埤、八景尋寶趣」：即日起～111/1/2

凡於園區內與虎埤八景8張介紹牌拍照，即可於紅厝販賣部領取小禮物一份及熱咖啡一杯。

二、振興五倍劵入園：即日起～111/4/30

1.憑振興券入園，每車200元可4人以內入園。

2.憑振興券踩天鵝船，買一送一。

三、臺南好康券：即日起～111/2/6

憑臺南好康券入園，每車200元可4人以內入園。

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