宜蘭「羅馬縱走」視覺饗宴毫無冷場！懶人步道瀑布、遠眺群峰美度破表

跟著 Amanda Lee 於 2020-02-29 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 7 個景點，其中包含 猴洞坑瀑布、思源埡口、思源埡口。 IG：amanda_stw

第 1 天

猴洞坑瀑布 | 2 小時

到宜蘭時還有一點時間，決定去個地方為明天的縱走暖腳一下。 猴洞坑🐒瀑布又稱白石腳步道、猴洞圳，據說石洞裡有許多野生獼猴居住因而得名。 步道全長約有五公里，大約十五分鐘內就能到上面了，算是個老少咸宜的步道。 開車導航可以輸入「📍白石腳路196號」這個地址，車子可以停在附近，入口有些商家、上面也有廁所還算蠻方便的。 到上面後會看見清澈見底的溪水，站在高聳岩石上，聽著潺潺的流水聲，望眼是遼闊的蘭陽平原，在上面玩耍了一陣子滿足離開。 原本想說還要去走個聖母山莊結果因為連假人太多，最後還在狹小的柏油路倒車回去（又是考驗技術的時刻），後來路過太平山腳突然一陣癢，想說不然去爬個見晴古道好了，沒想到人潮依舊多，只好認命地朝思源啞口前進。

思源埡口 | 6 小時

被聖母山莊和見晴古道的人潮嚇到的我們不加思索地決定直接去買待會野營的食材，買完就去思源啞口紮營囉⛺️ 停好車把待會會用到的東西慢慢卸下來，霧氣緩慢飄進我們的身旁（那時完全沒有想到拍照會變仙女，只是覺得該穿外套了），把帳架設好之後就準備來煮火鍋囉🍲 不得不稱讚一下💯 這裡腹地平坦，往旁邊走不到一分鐘就有小溪可以取水，實在是太方便了，睡前刷牙的時候還可以抬頭看滿天星空，可能是我活了二十幾年刷最乾淨的一次牙了。 「奇怪，怎麼有羽毛在飛？」 還以為是什麼動物的毛被風吹了過來，沒想到是好夥伴ＤＤ的羽絨外套太靠近露營燈被燒破一小塊洞，也不是第一次野營遇到這個狀況只覺得很好笑，一開始居然還以為是別人的毛，結果原來是自己的外套，所以大家如果有用到火都要很小心，不要太靠近帳篷、衣物之類的。

第 2 天

思源埡口 | 2 小時

五點起床，吃了一些簡單的早餐，收帳整頓後準備起登，登山口就是從我們昨晚的小溪那開爬，一開始是陡上的地形，身體還沒熱起來直接陡上實在是有點喘，常常走個十分鐘就要喘息一下。 讓我印象極為深刻的是有一段是完全曝曬的碎石坡，時常覺得自己的一步有如螞蟻般的步伐，走一步滑三步一邊自我懷疑一邊問同行者還剩多少M可以擺脫這討厭的碎石坡，過程中還要找平垣的地方拉拉筋不能讓腳太緊蹦，後來身體熱開就順了許多。 一路上被美景襲擊下我們終於來到了羅葉尾山。

羅葉尾山 | 40 分鐘

爬升約七百公尺終於登上海拔2717公尺的羅葉尾山，是此行的第一個，也是最高的三角點。 在這裡剛好遇到了其他山友得到了我們第一個團照，在山頭拍拍照，躲在小樹蔭下吃香蕉，休息一下再繼續前進。

羅馬神木 | 1 小時

過了羅葉尾山後是需要配戴護目鏡、面罩行經的路段，但當然手無寸鐵的我們只能將手中的登山杖高舉過頭，讓眼前交疊的芒草暫時分離。 羅馬神木海拔約2,360公尺，頂部呈Ｙ字型發展為樹冠，羅馬神木也被稱作「凱薩神木」。

馬武佐野群山 | 1 小時

神木之後的景色是前面沒有的遼闊大景，我們三個人在這被制約了大概有一小時之久，實在是太美太美了。 「真的要走了」，過沒多久又回心轉意。 「這裡真的好美哦，要不要坐一下」，就不說那天的天氣有多麼好，遠眺南湖群峰、中央尖、雪山，還有當時武陵佈滿的櫻花，陽光灑落在遼闊的大地中，微風徐徐吹過，讓我們佇足了好久好久，那時的幸福感也是爬山以來持續最久的一次。 這裡真的可以再來很多次！ 被療癒後的我們幸福的說著。

馬鰣橋 | 15 分鐘

不情願的下山了（到底想待多久） 整趟都覺得很幸福，沒想到最後原本因A進B出，要再多走5KM回登山口，遇到善良的夫妻順路載我們其中一個人回登山口，我們兩個就在路邊等著他開車回來接我們，真的是處處有溫情🥺🤍

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