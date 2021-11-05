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悠遊雲嘉南！ 親海廊道一次盡覽 金湖農會打造親海之旅

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馬蹄蛤主題館體驗下水摸蛤樂趣。　圖：交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處／提供
馬蹄蛤主題館體驗下水摸蛤樂趣。　圖：交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】為了挖掘在地亮點、提升旅遊豐富度，交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處（以下簡稱雲嘉南風管處）多年來持續輔導當地的公協會組織，期盼透過政府單位的協助與挹注，讓在地產業能開拓出多元的面貌。

用短短2天時間 便可由北到南一睹雲嘉南親海廊道特色 「雲林縣口湖鄉金湖休閒農業發展協會」便特別融合了濱海風光與特色，推出「跟著海風趣旅行～悠遊雲嘉南」行程，帶領旅客用2天的時間一遊雲林、嘉 義、台南，透過由北往南的方式，將優美的親海廊道一次盡覽。

▲來馬蹄蛤主題館可品嚐全台最大蜆類鮮美料理。　圖：交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處／提供
▲來馬蹄蛤主題館可品嚐全台最大蜆類鮮美料理。　圖：交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處／提供

▲農村社區小舖享用鄉村風味料理。　圖：交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處／提供
▲農村社區小舖享用鄉村風味料理。　圖：交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處／提供

金湖休閒農業發展協會營運經理蔡云姍表示，為了讓旅客看見雲嘉南的魅力，「悠遊雲嘉南」行程中特別結合雲林口湖的特色產業體驗與海角秘境人工湖、濕地景 觀、鄉村料理，搭配嘉義布袋海上巴士海洋生態探索、海 鮮美食、文創旅宿，將行程豐富度推升到新高度。

不僅如此，行程更將走訪台南將軍漁港來趟海中央海味巴比Q、體驗北門洗滌鹽場文化、欣賞井仔腳鹽田風光等，透過陽光、海味、風土、民情的加持，構築出雲嘉南濱海旅遊軸線，深度體驗台灣漁鄉風情。

▲布袋海上巴士來趟海洋生態體驗。　圖：交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處／提供
▲布袋海上巴士來趟海洋生態體驗。　圖：交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處／提供

▲好蝦冏男社體驗撈蝦、補蝦、吃蝦樂趣。　圖：交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處／提供
▲好蝦冏男社體驗撈蝦、補蝦、吃蝦樂趣。　圖：交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處／提供

玩得像當地人深度探索雲嘉南 「悠遊雲嘉南」行程中，安排了許多在地業者用心規劃的亮點，如馬蹄蛤主題館便將體驗下水摸蛤、品味全台最大蜆鮮美滋味；好蝦冏男社則是感受撈蝦、捕蝦、吃蝦樂趣。當然也可以前往成龍溼地拍攝地景藝術與夕照美景，或是來趟布袋海上巴士，進行精彩的海洋生態體驗。

▲漫遊成龍溼地拍攝地景藝術夕照美景。　圖：交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處／提供
▲漫遊成龍溼地拍攝地景藝術夕照美景。　圖：交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處／提供

▲今年首度入選綠色目的地基金會評選「世界百大永續故事獎」的井仔腳鹽田。　圖：交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處／提供
▲今年首度入選綠色目的地基金會評選「世界百大永續故事獎」的井仔腳鹽田。　圖：交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處／提供

而美食方面，則是能品嘗到當地店家用心烹調的在地海味時蔬燴製、布袋黑皮海 鮮料理、海味巴比Q等，搭配今年首度入選綠色目的地基金會評選「世界百大永續故事」的新成員─井仔腳鹽田，絕對讓旅客耳目一新、對於台灣在地美景擁有更深度的認識。

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