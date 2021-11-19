入住雲林財神爺廟！全台最潮香客大樓「北港武德宮」三學舍　質感不輸星級飯店

全台信仰重鎮之一的北港，有兩座香火鼎盛的知名廟宇，就是朝天宮、武德宮，而武德宮除了文創很強以外，還有全台最潮、不輸星級飯店的香客大樓最值得推薦。

三學舍除了結合人文、藝術、信仰、記憶的休憩空間外，更提供齊全的會議設備與多元化會議環境，融合現代禪學的時尚輕奢住宿體驗。

來財神廟裡睡一晚，感覺被保佑加持，隔天還可以就近參拜北港武德宮，還有文創咖啡廳 樂咖啡Le Cafe’ 也很推薦。

位置：

就位武德宮內，有收費停車場。入住香客於櫃臺留下車號即可免費停車，出入也很方便。

外觀很時尚潮流還帶點莊嚴禪學風格。前院是武德宮，後院有乘涼處，晚上很寧靜喔。

三學舍 – 塵囂中的心靈殿堂

雖然就蓋在財神廟旁，但隔音很好，整晚都睡的很舒服。

三學者何？學儒、學道、學佛，不同的手勢代表釋、儒、道。

整棟建築融合宮廟文化與東方禪學。外部保留原香客大樓紅磚牆的古樸，以特殊技法烤黑處理，導角門框柔化了整體剛直的結構線條，剛柔並濟在新舊之間取得平衡。

住宿還可以免費租借自行車，可以騎去北港朝天宮與北港老街覓食。

下午3點到6點一定要Check in櫃臺有固定上下班時間，時間上需要多注意喔。

裝潢處處可見其細節，還有武德宮的文創商品融入其中。

武德宮也有賣的聚寶枕組

武德宮相關文創商品

三學舍導入一卡通設計的房門禁卡，科技新潮又方便還可當紀念品。

這麼科技潮流的香客大樓沒住過吧！

繳費完還有感謝函收，房費等於是捐贈武德宮，添香油錢的概念。

黑白簡約時尚輕奢風格。整棟有四層樓，刷卡感應有大門、電梯、房間三層門禁。

現代禪風房 ｜ 即時房價請參考官網

純淨寫意、溫馨明亮的空間佈置，帶點東方禪風的壁畫，隔音更是讓人讚賞，即使住在廟裡面也不覺得吵雜被打擾。寧靜舒適讓人可以好好休息 沉澱身心靈，而且這樣一晚才2500元，真的好划算。

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預約專線►05-7838622

簡約明亮，該有備品也不可少。

單人床x2

Wifi

獨立衛浴（乾濕分離）

MOD數位電視

保險櫃

電熱水壺

吹風機

空調

盥洗用品（含手工冷製皂、通過歐盟Eu Ecolabel / Ecocert等相關有機認證的洗潤髮精＆乳液）

濕氣真的不會重，床單很乾爽。插座更高達十幾個，包括高成本的USB充電插口。

穿衣鏡、衣架、小冰箱、浴袍、拋棄式拖鞋

茶包用的好好，超有質感！

這是不是武德宮內有販售的天庫財水！？

浴袍看起來很澎鬆，應該很好穿。

讓人心靈感到沉靜的潑墨山水畫

質感奢華講究，就連浴室也不馬虎。

盥洗用品（含手工冷製皂、通過歐盟Eu Ecolabel / Ecocert等相關有機認證的洗潤髮精＆乳液）

手工皂這裡有在賣，很天然好洗喔。

房間雖然不大，但有質感的設計讓空間感十足。

乾濕分離。

住宿須知

剛剛說很好用的手工皂，這裡有賣。

還有提供周邊美食地圖呢。

交誼廳

三樓是交誼廳，住戶都可隨意出入。裡面有廚房、冰箱可自助使用，但需要保持乾淨整潔。

精緻典雅的裝潢

暖木傢具很溫馨。

廚具、碗盤一應俱全，但在這裡光吃北港小吃就來不及了，不太可能下廚啦。

零食點心可自取

動物造型餅乾很好吃

房間小冰箱冰不夠也可以拿到交誼廳冰。

只要有沙發就看得到聚寶枕組。

晚上也可以來逛逛晚上無人的武德宮。莊嚴沉靜，光是待在這裡就覺得心靈被洗滌了。真的住在財神爺廟裡，我隔壁供奉的就是玉皇大帝喔。

樂咖啡Le Cafe’

三學舍沒有提供早餐，所以建議大家可以到旁邊的 樂咖啡Le Cafe’用餐，喝咖啡吃黑虎咬豬包，還可以參觀北港武德宮文物展示。

北港武德宮

北港武德宮文創真的有夠厲害！不但可以祈福求財，就連吸金程度也是一等一的。光是周邊文創商品多元化兼具生活實用性，可愛之餘還融入了天庫的香爐灰，就連保佑祈福的功能性都有了，走過路過很難錯過。

北港武德宮 – 三學舍 – 香客大樓

地址：雲林縣北港鎮華勝路330號

電話： 05-7838622

官網：https://www.wude.org.tw/

粉絲團：https://www.facebook.com/TheWudeTemple/

文章來源：Mika出走美食日誌 FB：Mika出走美食日誌

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