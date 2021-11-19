入住雲林財神爺廟！全台最潮香客大樓「北港武德宮」三學舍 質感不輸星級飯店
udn走跳旅遊／Mika
全台信仰重鎮之一的北港，有兩座香火鼎盛的知名廟宇，就是朝天宮、武德宮，而武德宮除了文創很強以外，還有全台最潮、不輸星級飯店的香客大樓最值得推薦。
三學舍除了結合人文、藝術、信仰、記憶的休憩空間外，更提供齊全的會議設備與多元化會議環境，融合現代禪學的時尚輕奢住宿體驗。
來財神廟裡睡一晚，感覺被保佑加持，隔天還可以就近參拜北港武德宮，還有文創咖啡廳 樂咖啡Le Cafe’ 也很推薦。
位置：
就位武德宮內，有收費停車場。入住香客於櫃臺留下車號即可免費停車，出入也很方便。
外觀很時尚潮流還帶點莊嚴禪學風格。前院是武德宮，後院有乘涼處，晚上很寧靜喔。
三學舍 – 塵囂中的心靈殿堂
雖然就蓋在財神廟旁，但隔音很好，整晚都睡的很舒服。
三學者何？學儒、學道、學佛，不同的手勢代表釋、儒、道。
整棟建築融合宮廟文化與東方禪學。外部保留原香客大樓紅磚牆的古樸，以特殊技法烤黑處理，導角門框柔化了整體剛直的結構線條，剛柔並濟在新舊之間取得平衡。
住宿還可以免費租借自行車，可以騎去北港朝天宮與北港老街覓食。
下午3點到6點一定要Check in櫃臺有固定上下班時間，時間上需要多注意喔。
裝潢處處可見其細節，還有武德宮的文創商品融入其中。
武德宮也有賣的聚寶枕組
武德宮相關文創商品
三學舍導入一卡通設計的房門禁卡，科技新潮又方便還可當紀念品。
這麼科技潮流的香客大樓沒住過吧！
繳費完還有感謝函收，房費等於是捐贈武德宮，添香油錢的概念。
黑白簡約時尚輕奢風格。整棟有四層樓，刷卡感應有大門、電梯、房間三層門禁。
現代禪風房 ｜ 即時房價請參考官網
純淨寫意、溫馨明亮的空間佈置，帶點東方禪風的壁畫，隔音更是讓人讚賞，即使住在廟裡面也不覺得吵雜被打擾。寧靜舒適讓人可以好好休息 沉澱身心靈，而且這樣一晚才2500元，真的好划算。
預約住房►這裡
預約專線►05-7838622
簡約明亮，該有備品也不可少。
單人床x2
Wifi
獨立衛浴（乾濕分離）
MOD數位電視
保險櫃
電熱水壺
吹風機
空調
盥洗用品（含手工冷製皂、通過歐盟Eu Ecolabel / Ecocert等相關有機認證的洗潤髮精＆乳液）
濕氣真的不會重，床單很乾爽。插座更高達十幾個，包括高成本的USB充電插口。
穿衣鏡、衣架、小冰箱、浴袍、拋棄式拖鞋
茶包用的好好，超有質感！
這是不是武德宮內有販售的天庫財水！？
浴袍看起來很澎鬆，應該很好穿。
讓人心靈感到沉靜的潑墨山水畫
質感奢華講究，就連浴室也不馬虎。
盥洗用品（含手工冷製皂、通過歐盟Eu Ecolabel / Ecocert等相關有機認證的洗潤髮精＆乳液）
手工皂這裡有在賣，很天然好洗喔。
房間雖然不大，但有質感的設計讓空間感十足。
乾濕分離。
住宿須知
剛剛說很好用的手工皂，這裡有賣。
還有提供周邊美食地圖呢。
交誼廳
三樓是交誼廳，住戶都可隨意出入。裡面有廚房、冰箱可自助使用，但需要保持乾淨整潔。
精緻典雅的裝潢
暖木傢具很溫馨。
廚具、碗盤一應俱全，但在這裡光吃北港小吃就來不及了，不太可能下廚啦。
零食點心可自取
動物造型餅乾很好吃
房間小冰箱冰不夠也可以拿到交誼廳冰。
只要有沙發就看得到聚寶枕組。
晚上也可以來逛逛晚上無人的武德宮。莊嚴沉靜，光是待在這裡就覺得心靈被洗滌了。真的住在財神爺廟裡，我隔壁供奉的就是玉皇大帝喔。
樂咖啡Le Cafe’
三學舍沒有提供早餐，所以建議大家可以到旁邊的 樂咖啡Le Cafe’用餐，喝咖啡吃黑虎咬豬包，還可以參觀北港武德宮文物展示。
北港武德宮
北港武德宮文創真的有夠厲害！不但可以祈福求財，就連吸金程度也是一等一的。光是周邊文創商品多元化兼具生活實用性，可愛之餘還融入了天庫的香爐灰，就連保佑祈福的功能性都有了，走過路過很難錯過。
北港武德宮 – 三學舍 – 香客大樓
地址：雲林縣北港鎮華勝路330號
電話： 05-7838622
粉絲團：https://www.facebook.com/TheWudeTemple/
文章來源：Mika出走美食日誌 FB：Mika出走美食日誌
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言