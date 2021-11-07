台南文青小旅行！ 到古城看國際時尚攝影大展、拆車工廠廢零件也可以很藝術

【圖／文：行遍天下】

今年時尚藝文盛事，奇美博物館的V&A超級大展絕對值得一訪，邀來當代最具代表性的時尚攝影Tim Walker所領軍，成為亞洲首站開展，不用出國就能在台南看到原汁原味、具國際專業水準的大展。秋意漸濃，就在台南來個小文青旅行吧！

▲V&A超級大展《蒂姆．沃克：美妙事物》。（圖片提供：奇美博物館）





時尚台南用大師視角與國際接軌

堪稱女性殿堂，有倫敦最美博物館之稱的V&A博物館，蒐藏所有女性感興趣、讓女性更美的蒐藏品，與時尚攝影大師Tim Walker蒂姆．沃克創作出《蒂姆．沃克：美妙事物》大展，首次來台盛大展出。此次展出12區域奇幻旅程，從光影輪轉、牆面光彩配色與地板材質投射效果、燈光呈現無一不確認到最細節。

▲V&A超級大展在光影呈現上無一不確認到最細節。（圖片提供：奇美博物館）

▲V&A超級大展展期一直到2022年，非常值得一遊。（圖片提供：奇美博物館）





老物新生的台南魅力

總讓人有驚喜不斷的台南，近期更出現了科幻電影般的場所，踏入「zero zero拆車夢工廠」彷彿走進奇幻世界，張牙舞爪的零件道具組成的不真實樣貌機器人、翅膀等，全都來自於廢棄車體的零件組裝。名稱代表著「零廢棄」與「全循環」的兩個〇，結合出「∞」無限符號的縮寫，就是希望呼應開創宗旨，能永續循環與回收再製的可能性，讓汽車零件也有了藝術新生命。

▲穿梭拆車夢工廠總能在每個角落發現超驚喜的車體生活道具。

▲汽車廢零件不再只能丟棄，用另一種永續方式再生了。

台南的時尚不僅止於博物館內，諸如播映著二輪電影的全美劇院，就有國寶大師顏振發的手繪電影看板成為街頭美學。為慶祝全美戲院70週年以及疫情影響，顏振發師傅身為台灣最後一位手繪電影看板師，手繪出了戴上口罩的國級電影巨星，藉以希望疫情下所有人都能守住健康與為世界打氣之心。

▲穿梭台南街區還能巧遇大師的「巨星防疫」繪畫。

夜晚可投宿2021年6月剛開幕的「捷絲旅台南十鼓館」，全台唯一結合糖廠與鼓藝元素的藝文住宿空間，把台南獨有的窗花、地磚融於軟體裝飾中，大廳三具大型的製糖漏斗成為天花板焦點。

▲座落十鼓園區，捷絲旅飯店當然也要多點「鼓」力！

▲戶外泳池畔還能拍出鏡面倒影。





景點資訊

奇美博物館V&A超級大展

地址：台南市仁德區文華路二段66號

電話：06-266-0808

時間：09:30-17:30（週三休），V&A世界巡迴特展即日起至2022/2/6，需另購票進入。

門票：V&A世界巡迴特展450元。





地址：台南市永康路復興路38號

電話：06-205-1836

門票：150元（可折抵餐廳與館內消費50元）





地址：台南市仁德區文華路二段300號

電話：06-266-0568

網址：www.justsleep.com.tw/ten-drum

※以上所有景點參觀資訊，疫情期間時間有所調整，以官網公告為準。