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台南人私房洗頭愛店！15家老派復古髮廊　俗女2拍攝地也在內

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▲狄諾髮型設計。　圖：臺南市政府觀光旅遊局／提供
▲狄諾髮型設計。　圖：臺南市政府觀光旅遊局／提供

DR.JC髮型沙龍。　圖：臺南市政府觀光旅遊局／提供
DR.JC髮型沙龍。　圖：臺南市政府觀光旅遊局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】來臺南旅行，除了遊人如織的府城古蹟、老屋、文化及特色景點漫遊、美食饗宴外，黃偉哲市長另類推薦大家「來台南洗頭」時髦主題新選擇，歡迎踏入僅存不多的老派理容院或與老屋結合的新穎髮廊，感受臺南紳士或淑女對於儀容的細節與質感的生活享受。

▲Bing cherry salon(老屋建築外觀) 。　圖：臺南市政府觀光旅遊局／提供
▲Bing cherry salon(老屋建築外觀) 。　圖：臺南市政府觀光旅遊局／提供

觀光旅遊局郭貞慧局長表示，臺南是一個熱愛洗頭的城市，老臺南人不管男男女女，都將洗頭視為日常生活的一部分，男士選擇去傳統的理容院修容、掏耳朵、洗頭，女生則是到美容院做頭髮、指甲，每個人都有一個自己的私房洗頭地圖。

▲Bing cherry salon(郭貞慧局長於店內照片)。　圖：臺南市政府觀光旅遊局／提供
▲Bing cherry salon(郭貞慧局長於店內照片)。　圖：臺南市政府觀光旅遊局／提供

觀旅局這一次委託謝宅民宿主人謝小五深入走訪15家臺南在地的髮廊、理髮廳，每一間都有自己不同的特色，不管是位於目前超夯的俗女二拍攝地，且營業超過一甲子的後壁兩美理髮店、還是執業30年的春蘭美容院、昭安理髮廳、華谷理容院；有臺南Salon界LV、曾被國內最專業髮訊「SALON NEWES」評選為臺南環境最優雅髮店的純淨小舖；特色老房子內的Bing Cherry Hair Salon；臺南最接近古蹟群的RAM Hair Salon原生髮廊；店內滿是經典塗鴉作品的橋下Captain Barber；充滿古道具的DR.JC髮型沙龍、狄諾髮型設計；或者是拿過無數油頭冠軍的油頭先生等等，都非常適合來臺南旅行的遊客，先體驗一下再美美出遊。

觀旅局表示，旅遊前先洗個頭是一個讓人神清氣爽的旅遊儀式，而臺南身為古都，有許多仕紳與淑女愛光顧的特色洗頭店家，歡迎來臺南的第一站就另類的先選一間髮廊，坐下來洗個頭，放輕鬆跟老闆聊天，相信在對話之中你就可以得到很多臺南的私房景點資訊，就像是最在地第一手的臺南「旅遊資訊站」概念，洗完頭後就可以美美的漫步在巷弄之中、喝咖啡，感受臺南的慢生活。

▲昭安理髮廳。　圖：臺南市政府觀光旅遊局／提供
▲昭安理髮廳。　圖：臺南市政府觀光旅遊局／提供

臺南15家特色洗頭店：

1.春蘭美容院　2. DR.JC髮型沙龍　3.昭安理髮廳　4.曼都髮型-台南西門店　5. Bing Cherry Hair Salon　6.純淨小舖　7. UN Hair Salon　8.華谷理容院　9. 橋下Captain Barber　10.@SHOP Hair Salon　11.RAW Hair Salon原生髮廊　12.狄諾髮型設計-民權店　13.Map salon民權店　14.兩美理髮店　15.油頭先生

相關資訊：

台南旅遊臉書或官網：https://www.twtainan.net/

 

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