嘉義最夯「紅色波波草」排排站！製香廠打卡點引轟動，再順訪新港香藝景點

一家原本沒有聽過的製香廠，忽然在網路上紅起來，紅到像他們所製造出來線香的香腳一樣，因為製香廠種出一片紅色波波草。

秋天的日本茨城縣，緩坡上的波波草開始轉紅，嘉義新港鄉也有波波草，而且更有喜氣，因為顏色更紅，加上是製香廠用線香束種出來的。

線香製作過程中，要先將香腳浸泡紅色的顏料，大束處理過的香腳攤開成團晾乾時，超像一棵染紅秋天顏色的波波草。而製香廠將香腳團排排站成一片時，就引來好攝之徒和網美們上門，這家大慶製香廠可能也沒想到香腳束會有這麼好的廣告效果吧！

布魯之登山攝影記事

停好車進入製香廠前，最好先看一下注意事項，重點是：製香廠不提供洗手間，擺設的香腳不可搬動。

這天製香廠開放兩區供參觀，第一區還貼心放置白鵝擺飾讓遊客拍照。

剛製成的線香舖放在架上乾燥。

進入第二區，香腳波波草和線香架規模都比第一區更大。

這些看起來像波波草的是整束的香腳，香腳染色過後用這種方式放在地上乾燥。

其實香腳波波草整區大約只有四分之一個籃球場大小，但滿版的拍攝效果使規模看起來很盛大。

香腳波波草團的紅色部分，是線香的手持部位，下方的竹子原色部分在製香時沾附上壇香粉，才會成為拜拜的線香。

香腳波波草團都是一早製香廠人員一棵棵辛苦擺放上去的，所以請大家前往時要發揮公德心，在外圍拍照就好，不要進入香腳陣中或拿起香腳團。布魯就看到一群大男生輪流走入香腳陣中，還拿起香腳團擺各種破斯嘻哈著拍照，以致前面的香腳陣排列受到影響，在當場被那麼多雙眼睛瞪著，他們還能神情自如拍了好久，實在讓人搖頭啊！

順遊景點：新港香藝文化園區

拍完大慶製香廠的香腳波波草，不妨來一趟香藝之旅，參訪同樣位於新港的香藝文化園區。創立三十多年的香藝園區原本也是一家製香廠，規模大了之後轉型成為製香業的觀光工廠，是新港地區最知名的香藝景點。既然拍了線香，乾脆就好好瞭解一下線香及其他香業產品的種種吧！

新港香藝園區開放已經多年，是新港最有規模的製香業觀光工廠。

園區裡有三棵大茄苳樹，園方照顧得很好。

香藝文化館展示製香工法、香藝品與有關香的材料歷史。

製香程序的陶像示意，能很快了解線香是怎麼生產出來的。

這是早期的香料櫃，很像中藥店的藥櫃。

文化館裡有一項展示很特別，就是這只測試乩童法力的釘轎，轎上標示勿坐，應該也不會有遊客想在這時試試自己有沒有法力吧！

文化館旁的製香室裡還有老師傅在製香，看他十分嫺熟的手法，很令人欽佩。

文化館旁的廣場正在曬香，線香架比大慶更大更多，還有香藝園區獨特販售的壇香三牲。

布魯便利貼

大慶製香廠資訊：

新港香藝文化館資訊：

順遊景點：新港鐵支路公園、板陶窯、復興鐵橋、新港奉天宮、新港香藝文化園區

文章來源：當白雲飄進藍天 FB：當白雲飄進藍天

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