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台南韓系咖哩店「大丸家」美翻！人氣炸雞甜甜圈升級新口味，起司牛牽絲太銷魂

台南•逸恩•小鮮肉的美食日記 / 文、圖／台南•逸恩 TAINANIAN

udn走跳美食／台南•逸恩 TAINANIAN

再訪超過5次大丸家Curry Rice！從內用空間還很小的時候就超愛～到現在變成超美的韓系咖哩店還是很喜歡！超人氣的炸雞甜甜圈也從基本口味，一直研發出超多新口味，目前還推出最新的是雪墨起司牛。

【大丸家Curry Rice】影片介紹

【大丸家Curry Rice】環境介紹

位於中西區的大丸家，就在永福路上！鄰近於台南知名百貨新天地，過個馬路就可以看見這間奶茶色的超韓系餐廳～外觀美到就像咖啡廳一樣。

絕美的韓系風格，每一個角落都超級美，空間也較之前來的寬敞許多，用餐起來更是放鬆不少。

每個座位都有設置防疫隔壁，放鬆聚餐吃飯之餘，還可以非常安心。

大丸家外帶、內用均可，除了在美店裡享用外，更能外帶回家放鬆地享用～建議事先預訂或預約，才不會撲空或久等，大丸家訂位提供電話及線上服務～

【大丸家Curry Rice】菜單介紹

以咖哩為專賣的大丸家，咖哩非常優秀以外，也以非常新奇的炸雞甜甜圈聞名，因此推出了不少口味的甜甜圈，另外也有牛肋咖哩跟炸蝦咖哩也很推薦！此外當然也有外飲品跟甜點可以選擇～

【大丸家Curry Rice】餐點介紹

雪墨起司牛甜甜圈 330元

超火新品！黑嚕嚕的雪墨起司牛～趁熱撕開還會療癒牽絲，真的超級吸引人！

鹹的甜甜圈有吃過嗎？造型長得像甜甜圈，但不是甜點下午茶的那種麵包甜甜圈喲，裡頭包上的可是雞肉或牛肉呢～

加上竹炭的黑色麵衣，炸到非常酥脆，然後還會在外層灑上雪霜般的糖粉，吃起來鹹中帶點甜，完全無違和～

裡頭則是滿滿罪惡的牽絲起司跟牛肉餡，每一口都是迷人的起司香氣伴隨著濃郁的牛肉香，鹹香滋味再配一口咖哩飯，實在太幸福了。套餐均附隨機小菜，有醃蘿蔔或泡菜，可以搭配著吃，吃起來開胃又解膩。

炸蝦天婦羅套餐 280元

咖哩飯上直接擺上三條金黃色澤的迷人炸蝦～每一口都吃得到裡頭的蝦子，外層的炸粉不會很厚，薄薄一層不厚重，吃起來也超級酥脆！

原味咖哩吃起來非常溫潤，光配白飯就可以吃完一整盤！吃得到馬鈴薯跟紅蘿蔔～裡頭還有加上些許生洋蔥末，增添了不少風味跟口感。

敢吃辣的朋友，咖哩一定要選辛口！屬於小辣的那種程度，帶有辣香味卻不死辣哦～吃起來認真超開胃。

太妃糖奶酒布丁 90元

布丁控千萬別錯過！滑嫩綿密的細緻口感，一入口就是滿滿蛋奶香，伴隨著微大人的奶酒香氣，每吃一口就被療癒一下，甜度適中不膩口～

炙燒黑糖那堤 120元

上頭炙燒了一層厚厚的焦糖，底部也有濃郁的黑糖漿，與牛奶均勻之後，味道香醇濃郁，有著濃厚的黑糖奶香。

奶茶色韓系絕美的大丸家Curry Rice，不論是咖哩還是甜甜圈都深得人心～飯後再來個甜點跟飲料簡直就是完美組合，內用的空間更是美到不行，每一個角落都好好拍，超適合跟朋友來這裡約會聚餐。

大丸家Curry Rice

粉專：大丸家

地址：台南市中西區永福路一段72號

電話：06-2143909

時間：11;00-15:00-21:00

公休：不定期公休，詳見店家FB、IG

低消：每人120元

文章來源：台南•逸恩•小鮮肉的美食日記 FB：台南•逸恩•小鮮肉的美食日記

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