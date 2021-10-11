「斯卡羅」台南鹽水景點！打開岸內糖廠的任意門，秒穿越清代漢人市街

台南市鹽水區的岸內糖廠建於1903年，是全台第一間製作耕地白糖的工廠，具有糖業歷史上的重要地位（回味舊糖岸內糖廠請參看→[岸內糖廠(鹽水港製糖株式會社).尋訪曾經繁榮的歲月）。幾經波折，糖廠在1994年停止營運而閒置，終於在2018年由文化部、台南市政府、台糖公司三方合作促成岸內糖廠影視基地，而這個合作的契機就是公視歷史大戲--斯卡羅。

斯卡羅的許多場景都在歷史背景發生地屏東拍攝，但府城或漢人市街場景則都在岸內糖廠影視基地開拍，而不同於當年賽德克巴萊的林口片場後來全拆光了，斯卡羅在岸內糖廠的片場則都保留下來，畢竟這花費8千萬才造成的「城」應該多發揮一下功能才是。

不過因為岸內糖廠影視基地仍在建設中，基於安全，所以並未開放一般民眾參觀，必須經由團體預約方式才能進入。10月初的下午，布魯和好友們的20人團，就在鹽水踏入任意門，秒換時空進入清代的台灣府城。

布魯之旅行攝影記事

導覽員陳煜楠先生帶著團員一開始所站的位置，就是斯卡羅劇中的港口。但目前已經回填成平地。

雖然是因為斯卡羅劇而搭建的場景，但搭建的建築完全不馬虎，還曾向成大建築系取經。

開著門的滿福樓，是園區目前唯二可入內的建築，裡面販售冷飲及零食。

街上的招牌及店幡會視劇情需要而更動。

告示牌上張貼的告示都是真的，不過是清代文獻的複製品。

導覽陳先生說，當舖雖然號稱萬物皆可當，但古代當舖關於死人的棺材、壽衣等是絕不收的。

目前興建完成的片場共有三條街三條巷。

海關醫館是斯卡羅劇中羅妹工作的地方，也是園區市街中唯二開放進入的房舍。

導覽陳先生介紹著斯卡羅劇照中的故事。

原本布魯擔心揪不到成團人數，結果背著紅色背包的好友薛大登高一呼，20人一下子就爆團了。

醫館的門廳展示斯卡羅劇照，讓參觀人員回味這部歷史大戲。

醫館的診療室。

醫館的診療室另一角，劇中蝶妹弟弟阿杰及羅妹號唯一倖免於難的船員，就曾到過這裡。

醫館的中庭是園區內最有味道的角落。

醫館中庭的古井也是搭建的。

街上的商店旗號上的店名，據說都是經過考證，當時的府城確實有這樣的店家。

同時在園區內只有5個團體，總共不超過100人，導覽員帶領時會互相錯開，所以不會互相干擾，也不覺得擁擠，參觀品質得到保障。

園區內的城門--小南門，形制大小都是按照原樣復刻的。

雖然理論上進才有城門街景，但小南門位於園區最後方，反而是最後才參觀到的建築。

布魯原本擔心舊岸內糖廠建築會不會被拆了，看到園區遠方的這一幕，布魯就放心了。想要回味糖廠舊容的朋友可以看這篇→[台南.鹽水]岸內糖廠(鹽水港製糖株式會社).尋訪曾經繁榮的歲月，期待整修後的風貌。

導覽員陳先生提到，岸內糖廠影視基地除了目前的清代漢人市街，還有兩個時代場景將會繼續建造，同時舊糖廠建築應該也會進行整修。期待這樣的大型影視基地對台灣影視品質的提升，也讓鹽水多了一個遊憩的好地方。而在參觀時，導覽陳先生兩度提到斯卡羅這部歷史劇，因為人物、情節與史實不盡相同，受到不少指責，而為導演曹瑞原及原著陳耀昌抱不平。布魯也覺得斯卡羅畢竟是小說改編成的劇集，只要讓觀眾注意到這段對台灣影響重大的歷史，就己經功不可沒了，人物和情節基於劇情吸引觀眾而有更動，如果能在劇後說明還原真相，實在不用太過苛責啊！

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岸內糖廠影視基地：

位於台南市鹽水區北側岸內糖廠，面積10公頃。公視旗艦大戲《斯卡羅》是園區內第一個進駐搭景及拍片的劇組，目前已完成場景為清代漢人街區及部分臺灣府城，後續計畫建造日式街區房舍及整修舊岸內糖廠主要建築。

交通資料：導航鹽水武廟，後沿武廟街向北行0.8K可至岸田糖廠影視基地東側門入口。已預約者可在入口出示報名成功郵件或單據開車進入停車場。

預約資訊：第一期開放參觀至110年10月底，每週五～日三天各開放4個時段，每一時段參觀及導覽時間1小時，必須先至下方影視支援中心網站預約日期及時段。每一時段開放5組團體(最少10人最多20人)參觀，不開放散客進場。

參觀費用：參觀場地費50元，於預約成功後等文化局人員通知繳費。需要導覽團體要在預約時勾選導覽選項，由文化局安排導覽，導覽費每人50元，於參觀時交給導覽人員。

台南市政府影視支援中心(預約申請、岸內影視基地簡介)

文章來源：當白雲飄進藍天 FB：當白雲飄進藍天

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