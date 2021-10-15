天堂路不走、逛十八地獄！台南最狂廟宇「麻豆代天宮」　逛完再吃龍泉冰店&德春米糕

終於來朝聖 麻豆代天宮 十八地獄，小時候都是爸媽帶我們去十八地獄嚇我們？！現在換我帶孩子來朝聖，來之前也先教育一下，先讓孩子了解十八地獄的由來與典故。讓孩子可以先心靈建設，不至於會害怕、一方面也可寓教於樂，讓孩子看完不擔心做惡夢？！

很多爸媽說，帶孩子來 麻豆代天宮 十八地獄，就會乖三天我兒子好像只有乖三分鐘，上車後完全忘了剛剛的十八地獄….聽說逛完孩子會乖三天？！甘安勒～

麻豆代天宮 十八地獄 天堂路

位置：台南市麻豆區關帝廟60號

電話：06 572 2133

十八地獄 門票：大人40元、小孩20元／天堂路 門票：大人40元、小孩20元

麻豆景點，很古老級的廟宇、可以來拜拜走走、參觀十八地獄、天堂路，後面還有古早鐵製作的溜滑梯、沙池、兒童遊樂場，讓孩子可以盡情玩樂。

整個廟宇佔地相當大，可以慢慢遊走、慢慢逛。免費停車、進入十八地獄，天堂路都要分別收門票。

麻豆代天府全區還有許多相關的早期故事所打造的情境。

環境很古色古香，廟宇還有廁所、茶水飲水機可使用。

水晶宮入口

龍的造型相當壯觀，朋友還笑說是滑水道？

十八地獄，就在麻豆代天府的廟宇後方。

需要酌收門票，裡面非常暗~不過相當涼爽，走的時候要格外的小心，有帶孩子來記得牽好唷！

一開始手就牽很緊了！

很快的我們就先進入了十八地獄的地下室。

裡面真的很暗，基本上很難拍照。每一個階段都會有故事解說，與一些簡單的動態，跟我們小時候的情節一樣啊～～小時候阿爸帶我來的時候，我都覺得是鬼屋～～～讓我很害怕！

有些場景我看了也會覺得害怕(抖)。

一開始小泥巴是自己走，爸爸會一邊解說每一個階段的故事由來，以及做了甚麼壞事而被處罰，後面不到一半，小泥巴可能覺得害怕，就請爸爸抱他，哈哈～

之後想要走天堂路，要另外再酌收一次門票。

天堂路的裝置就顯得很明亮。

還有牛郎與織女的裝置。

走到龍口，視野景觀都不同了，很美~~廟宇整個在眼前，太壯觀了。

還可以遙望到池塘景致。

朋友笑說，好的天堂路不走，偏要走地獄。

很推薦來麻豆代天府走走，也可以來拜拜求平安，台南麻豆必遊景點，親子旅遊推薦。

記得也到代天府前面拜拜，祈求平安順利。

後方還有兒童遊樂區，可以讓孩子放電、玩樂，台南古早懷舊滑梯，連大人都可以玩。

旁邊就有提供墊子，不用自己帶紙板，讓孩子玩到不想離開。

懷舊滾輪溜滑梯，連我都玩了好幾趟。

溜滑梯

沙池，沙池內還有挖土玩具。

有些小朋友回去會做惡夢，建議先跟孩子溝通再前往~或者參觀完可以到廟宇拜拜，祈求平安，台南特色景點 麻豆代天宮 十八地獄 天堂路。

德春米糕

位置：台南市麻豆區忠孝路4-4號 麻豆第三市場

營業時間：11：30~19：15

電話：06 572 2084

尋覓麻豆市場老字號的德春米糕，在地人熱愛的德春米糕，傳說中是隱藏版美食，銅板價格、在地特色風味的老店。麻豆很多市場，德春米糕位於麻豆第三市場，尋找途中迷路了，感謝在地人熱心的帶領我們到店鋪門口。

麻豆必吃 德春米糕，溫暖風味的台南米糕、經典台式小吃。

很簡樸的攤子，用餐時間人潮很多、銅板價格的樸實美食。

麻豆必吃。

當歸鴨肉湯，肉很大塊唷～藥膳風味帶甘甜滋味，溫暖風味的湯底。

米糕上面都鋪上滿滿的魚鬆、肉燥、醃製蘿蔔，發現台南米糕很愛使用醃製蘿蔔，高雄好像都是小黃瓜。

當歸下水湯也好吃，下水帶脆與扎實口感堆疊、新鮮可口。

米糕帶有溼潤度，肉燥淋醬提味、魚鬆很可口，搭配醃製蘿蔔勾起味蕾，挺爽口又開胃。

不大碗，男生應該要吃兩碗～

純樸好味道，肉燥淋醬也是偏甜，非常好吃夠味、不會有油膩感。

綜合湯內的餛飩滑溜好吃，麻豆必追的傳統米糕，隱藏於市場的老字號小吃。

龍泉冰店

位置：台南市麻豆區平等路2-4號

營業時間：07:00~18:30

電話：06 572 1796

麻豆百年老店 龍泉冰店，想見你拍攝景點，許多媒體報導推薦的純樸實在的刨冰、湯圓專賣店，讓許多遊客必遊的龍泉冰店。

麻豆美食、純樸老店，傳承三代的龍泉冰店(井伯)，一碗碗暖心用心的手工刨冰餡料，每一款都好經典，嘴裡飄香讓人驚豔的手工麵茶，一定要加！！！麻豆經典美食，必吃百年刨冰、湯圓專賣店，每一個餡料都是純手工製作，新鮮賣完就沒有～早點來卡位消暑。

<防疫期間無法內用，只能外帶>

飄香超過一甲子、半世紀，銅板價格就可以清涼消暑的龍泉冰店，莫奶奶的冰店就是這家！！！龍泉冰店。我本身也看過想見你戲劇，所以對場景非常熟悉又覺得有溫度感。

老闆娘本身是第三代，非常熱情有活力，對每個客人都非常有熱忱，也一直極力推薦她所製作的剉冰餡料，招牌是手工麵茶，都是老闆娘自己手工製作、傳承的滋味。

很多旅客都是特地來吃，馬上消暑的銅板剉冰、麻豆美食。

芋頭也好好吃，用心實在、樸實好滋味。

糖水不會太甜，對於螞蟻控可能會稍嫌不足，但餡料已經夠味，必加懷舊麵茶、讓剉冰風味更加迷人可口。

加了麵茶好好吃，天啊！！！！古早味的刨冰、餡料滿滿，每一口都好夠味。

麻豆代天宮 十八地獄 天堂路

位置：台南市麻豆區關帝廟60號

電話：06 572 2133

德春米糕

位置：台南市麻豆區忠孝路4-4號 麻豆第三市場

營業時間：11：30~19：15

電話： 06 572 2084

龍泉冰店

位置:台南市麻豆區平等路2-4號

營業時間:07:00~18:30

電話： 06 572 1796

文章來源：跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活 FB：跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

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