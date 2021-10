國際肯定！井仔腳瓦盤鹽田 獲「全球百大永續故事」獎最佳案例

【旅奇傳媒/編輯部報導】10月5日經由國際綠色旅遊目的地基金會公佈評定「井仔腳瓦盤鹽田」,入選為「2021 Top 100 Sustainable Stories世界百大永續故事」最佳案例。

▲台南北門井仔腳瓦盤鹽田是臺灣現存最古老的鹽田。 圖:雲嘉南濱海國家風景區/提供

在全球因為疫情而停止旅遊活動之際,雲嘉南濱海國家風景區管理處(以下簡稱雲管處)仍積極參與國際旅遊組織活動,持續進行國際宣傳工作。在「永續」成為世界的核心議題,為具體實踐聯合國17項永續發展目標,雲管處今(2021)年報名參加「全球百大旅遊目的地(the Globe Top 100 Green Sustainable Destination) 」 的認證。

這項認證競賽共分三階段,第一階段必須完成6大類100項永續指標中的30項,才能獲得第入第二階段的「全球百大永續故事獎」比賽。該獎項共分6類,包括文化與社區(Culture and Communities)、當地產業減碳(Decarbonizing the destination supply chain)、環境與氣候(Environment and Climate)、當地產業連結(Localizing the destination supply chain)、自然與生態(Nature and Ecotourism)、及旅遊重振(Tourism Reset & Recovery)。

雲嘉南管理處今年以「The White Time - Jingzaijiao Community’s Culture Revival被遺忘的白色時光—井仔腳鹽田文化重振」故事,參加「文化與社區」(Culture and Communities)類別,與全球其他45個國家共160個旅遊目的地故事一同競賽,榮幸獲得「全球百大永續故事獎」。

井仔腳瓦盤鹽田是臺灣現存最古老的鹽田,不僅將特殊的瓦盤鹽田保留下來,並且延續百年的曬鹽技法,更透過環境教育課程,傳承及宣揚日益式微的曬鹽文化。引進民間資源開發多元的「鹽」文化商品,結合當地社區、旅遊業透過「平安鹽祭」活動廣為宣傳,成功打造為一個兼具文化保存、環境教育的永續旅遊目的地,並獲得國際綠色旅遊目的地基金會的認可入選為2021年全球百大永續故事最佳案例。

「Green Destinations Foundation」(綠色旅遊目的地基金會)是總部位在荷蘭的非營利組織,依據聯合國公佈的可持續發展目標 (SDG) 訂定百項永續指標,作為綠色永續目的地的證基準,並與世界各國永續組織共同協助目的地永續發展及提供負責任的旅遊,且致力於全球永續目的地發展和認證。

由其所主辦的「全球百大綠色旅遊目的地競賽」至今已邁入第7年,今年是該比賽升級轉型後,第一次增加「全球百大永續故事獎」,受到新型冠狀病毒(COVID-19)影響,本次競賽頒獎大會採全球視訊方式進行,並舉辦永續旅遊主題研討會,自10月4日共為期4天的舉行,這次年會主題包括國家國家永續政策、過度旅遊、自然及文化保護、減少旅遊對地球的影響、旅遊的重置再生與修復、氣候變遷工作坊。

井仔腳瓦盤鹽田在2017年獲得亞太旅行協會(PATA)「環境保育類-環境教育計畫」金獎,及今年「行銷類-旅遊攝影」金獎,再加上入選2021世界百大永續故事獎,接連的獲獎,讓井仔腳瓦盤鹽田不僅僅是國內著名的旅遊景點,也成為具有國際認證的綠色永續旅遊目的地。

綠色旅遊目的地基金會網站 https://greendestinations.org/programs-and-services/top-100-destinations/#top-100-list

雲嘉南管理處官網 https://swcoast-nsa.travel

