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振興五倍券農遊法！台南白河賞蓮花海　還能泡關子嶺「黑色溫泉」

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白河蓮花盛開的景致。　圖：交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處／提供
白河蓮花盛開的景致。　圖：交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】涼爽的秋天最適合接近大自然了，配合振興五倍券，不妨安排一趟秋季農遊之旅，全家大小一起來享受泥土的芬芳、自然的洗滌。

以蓮花百頃的田園景觀聞名的台南白河鎮，每年盛夏舉辦的「白河蓮花節」，是白河最熱鬧繽紛的時候。白河一年四季各具風情，是個兼具山水田園化與純樸鄉情的美麗小鎮。秋天是白河盛產蓮藕的季節，可見農家在乾凅的荷田挖蓮藕的人文景致，還可品嘗到各式蓮藕、蓮子入菜的當地料理、蓮藕茶飲，還有農家自產的蓮子、蓮藕粉伴手禮，都是白河最具代表的美食特色。

▲農家忙著挖蓮藕的景致。　圖：交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處／提供
▲農家忙著挖蓮藕的景致。　圖：交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處／提供

稻荷咖工作坊「啡嚐藕然」禮盒組　白河最佳伴手禮

▲稻荷咖工作坊「啡嚐藕然」禮盒組。　圖：交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處／提供
▲稻荷咖工作坊「啡嚐藕然」禮盒組。　圖：交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處／提供

交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處以經營地區品牌為出發點，成立「大西拉雅觀光圈聯盟」，並特別辦理「FUN大價值，選品總動員」活動，選出大西拉雅觀光圈優質商品，期盼透過標竿商品遴選活動打造大西拉雅觀光圈品牌，並輔導區域業者開發及設計高品質的特色伴手禮，推廣行銷至全國各地，讓更多人看見大西拉雅。

管理處特別聘請產、官、學界專家組成評審團隊，最終選出5組商品進行包裝優化，其中包括位在台南白河草店社區的幽靜小巷的「稻荷咖工作坊」，是以台南有名的後壁稻米、白河荷花及東山咖啡，取三者諧音「蓋好咖」作為工作坊的名稱，所推出的極具特色的農村伴手禮－「啡嚐藕然」禮盒組，是台南白河蓮藕粉與東山咖啡的香遇，也是送禮美學的務實選擇，加上陶藝家用蓮藕炭製成「手工老陶杯」，讓沖泡後的咖啡飄香在宜人午後，而精美外盒上咖啡與蓮藕圖案的風姿搖曳，宛如看見故鄉台南的好時光。此外；工作坊也推廣客製化的農村體驗，包括植物染、農遊、瞭解植物從土到餐桌的過程等體驗活動，讓旅客感受在地的農村特色與人情味。

四季花期不斷　順遊關子嶺溫泉

▲林初埤木棉花開景致。　圖：交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處／提供
▲林初埤木棉花開景致。　圖：交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處／提供

除了蓮花，白河的3-4月開花的林初埤木棉花道、5-6月開花的阿勃勒樹黃金雨，以及玉豐綠色隧道都是值得順道一遊的景點。此外，別錯過體驗全台少見的泥質溫泉-關子嶺溫泉之旅。關子嶺濁泥漿溫泉，與陽明山、北投、四重溪並列為台灣四大溫泉區，其溫泉由地層的石縫中流出，屬於鹼性泉的泉質，黑灰色帶有泥粒，滑膩的水質帶著濃郁的硫磺味，而有「黑色溫泉」之稱。

▲關子嶺泥漿溫泉。　圖：交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處／提供
▲關子嶺泥漿溫泉。　圖：交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處／提供

交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處FB粉絲專頁：https://www.facebook.com/sirayatrip

i購西拉雅：https://theme.siraya-nsa.gov.tw/siraya/IGoSiraya/index.aspx

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