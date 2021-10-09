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俗女養成記2迎大結局！盤點台南「五大爆紅劇中景點」，菁寮老街與仙湖農場必去

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖左／仙湖休閒農場臉書粉專 圖右上／IG網友yingtaitseng授權 圖右下／IG網友xxiang0123授權
圖左／仙湖休閒農場臉書粉專 圖右上／IG網友yingtaitseng授權 圖右下／IG網友xxiang0123授權

超夯蟬聯九週收視冠軍的台劇「俗女養成記2」本週10月10日即將進入最終大結局，俗女的劇情寫實卻又扣人心弦，也帶入不少社會議題，甚至紅到被許多網友認為有望繼「俗女1」，再進軍明年金鐘獎入圍名單中。而屢屢創下網路聲量，也帶動拍攝的台南場景再度瞬間爆紅，吸引不少「俗女粉」觀光朝聖，這回UDN小編整理劇中「五大拍攝景點」，不妨趁假日走訪拍照囉。

五大劇中景點盤點會下些微提及部分劇情，請斟酌觀賞。 圖／俗女養成記臉書粉專
五大劇中景點盤點會下些微提及部分劇情，請斟酌觀賞。 圖／俗女養成記臉書粉專

後壁菁寮老街

劇中最夯的景點莫過於俗女一家人的老家了，所有家庭生活場景都在這裡拍攝，連劇中的中藥行「金德興藥鋪」也成為必拍的金字招牌之一。不過根據網友經驗分享，若是驅車前往不方便停車，建議可停菁寮國小與天主堂附近再步行前往。

地址：台南市後壁區菁寮老街

圖／IG網友xxiang0123授權
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圖／IG網友Ami_Li授權
圖／IG網友Ami_Li授權

祀典武廟月老

在第二季中，由金馬影后謝盈萱飾演的陳嘉玲成為了導遊，其中一個景點就是帶領觀光到台南的「臺灣祀典武廟」。而臺灣祀典武廟其實即為大關帝廟，也是全台唯一一座晉升祀典的武廟，目前也是台灣一級古蹟，不少人也會去朝聖拜拜。

地址：台南市中西區永福路二段229號

圖／臺灣祀典武廟臉書粉專
圖／臺灣祀典武廟臉書粉專

圖／臺灣祀典武廟臉書粉專
圖／臺灣祀典武廟臉書粉專

台南美術館

耗時七年的籌備，台南美術館自2019年來，成為了台南最夯的網美拍照打卡景點之一，其特殊與全白的視覺刺激，如官網介紹所述，把文化、歷史、生活、城市風貌以視覺語言呈現給大眾，也成為台南至今最大規模的公共文化建設，前進台南旅遊時，不妨安排一下一趟文青遊吧！

一館地址：臺南市中西區南門路 37 號

二館地址：臺南市中西區忠義路二段 1 號

圖／旅遊美食特約萊點特別拍攝
圖／旅遊美食特約萊點特別拍攝

圖／旅遊美食特約萊點特別拍攝
圖／旅遊美食特約萊點特別拍攝

雙春濱海國家風景區

在劇中于子育飾演的嘉玲媽、天心扮演的洪育萱與嘉玲一起來趟瘋狂的30萬之旅，三大影后同台飆戲超過癮，也成功讓「雙春濱海國家風景區」熱門了起來，可以踏浪、漫遊紅樹林步道與坐船賞析風景，非常爛漫放鬆。入園需付門票錢，全票一人150 元、市民票只要100元，若是6歲以下兒童或持身障手冊民眾則全額免費。

地址：台南市北門區雙春村35-5號

圖／IG網友yingtaitseng授權
圖／IG網友yingtaitseng授權

圖／IG網友yingtaitseng授權
圖／IG網友yingtaitseng授權

仙湖休閒農場

同樣是劇中「30萬之旅」的場景，位於台南市東山區南勢里的仙湖休閒農場，是靠近嘉南平原的淺山區，由創辦人吳森富先生一手精心打造而成。佔地超過50公頃，佈滿綠地與各式農場規劃設施，像是超美無邊際泳池、360度景觀台與特色住宿還有咖啡廳，入場門票只要100元，還可全額折抵消費喔。

地址：台南市東山區南勢里賀老寮一鄰6-2號

圖／仙湖休閒農場臉書粉專
圖／仙湖休閒農場臉書粉專

仙湖休閒農場打造360度景觀台，彷彿凌駕且坐擁整個山景。 圖／仙湖休閒農場臉書粉專
仙湖休閒農場打造360度景觀台，彷彿凌駕且坐擁整個山景。 圖／仙湖休閒農場臉書粉專

除了上述的盤點景點之外，臺南市政府觀光旅遊局因應俗女大熱，特地與文化局合作推出「俗女養成記景點導覽地圖」，帶領民眾走進俗女的世界，若要下載地圖，也可搜尋「台南旅遊網」官網進行下載。

圖／台南旅遊網
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