衝海邊、追好劇、泡好湯！ 雙十連假玩台南 上山下海吃喝玩樂賞美景

甜根子草花，隨風搖擺形成白色波浪。 圖：臺南市政府觀光旅遊局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】 雙十連假何處去？歡迎大家來台南！可以到七股找尋黑面琵鷺的芳蹤、搭船遊潟湖來趟生態之旅，以及品嘗尚青新鮮海產，或到關子嶺泡溫泉、吃美食！台南市長黃偉哲表示，歡迎大家來台南使用五倍劵住宿，除可獲贈台南好康券、消費滿百更可參加台南購物節抽房子及汽車等好禮，加上俗女養成記2熱播中，怎能不到後壁俗女村追劇打卡？趁著秋高氣爽的雙十國慶三天連假到台南上山下海玩個盡興！

▲關子嶺燈飾。 圖：臺南市政府觀光旅遊局／提供

觀光旅遊局郭貞慧局長表示，不論是古蹟、溫泉、生態、追劇、購物，台南一年四季都有好吃又好玩的景點與精彩活動，觀旅局特別整理下列旅遊攻略，歡迎大家趁著連假到來台南旅行。

【衝海邊】

雙十連假遊濱海可前往和明紡織觀光工廠DIY手染絹，再到七股遊客中心認識濱海生態，並搭乘娛樂漁筏飽覽潟湖生態、欣賞網仔寮沙洲秘境及體驗現烤鮮蚵一飽口福。

▲七股娛樂漁筏。 圖：臺南市政府觀光旅遊局／提供

隨後還可沿著西濱快速道路61線及台17線來趟濱海自由行，走訪雪白的七股鹽山、七股遊客中心、七股國聖燈塔及台灣鹽博物館；再往北走可到將軍青鯤鯓品嘗在地名店秀里蚵嗲、謙備伯冰店、將軍漁港、馬沙溝3D彩繪村；最後可到俗女養成記2也有到訪的北門，體驗瓦盤鹽田曬鹽及濱海美食、走逛米其林三星景點宗教勝地南鯤鯓代天府，以及有紅樹林綠隧的愛莊園（雙春濱海遊憩區）等景點。

▲特生中心_黑面琵鷺生態展示館。 圖：臺南市政府觀光旅遊局_蕭一民攝影 ／提供

秋天來到七股區，也一定別錯過欣賞國際級珍稀保育鳥類黑面琵鷺的機會，每年9月底到隔年3月，黑面琵鷺會從遙遠的北方陸續來到台南過冬，停留在曾文溪出海口的沖積地形成的沙洲與海埔新生地，在擁有豐富底棲及浮游生物的河口生態系覓食，民眾可以前往七股的黑面琵鷺賞鳥亭，目前已經陸續有黑面琵鷺開始出現，歡迎大朋友小朋友們來用望遠鏡欣賞黑面琵鷺的優雅身影。

▲關子嶺燈飾。 圖：臺南市政府觀光旅遊局／提供

【泡好湯】

一年一度的2021關子嶺溫泉美食節為期約一個月（9/18～10/17），活動期間的假日在大成殿前皆有「關嶺遊趣」溫泉市集活動，包括近百件繽紛浴衣免費體驗、DIY手作體驗、精彩街頭藝人表演以及在地農特產展售，今年還有特別企劃的溫泉蛋體驗，民眾可現場自由免費參加。

雙十連假期間（10/9）也有「泥好，歡迎關嶺-關嶺漫遊」風土遊程，採網路預約報名付費參加，深入探索獨特小鎮氛圍。另，在溫泉美食節活動期間在關子嶺各角落也可看到「光迷藏」燈飾藝術作品，每日18:30~21:30點燈，以光影工藝搭配祈福意象，期望疫情儘快過去。

除了溫泉美食節活動，關子嶺還有好漢坡、水火同源等名勝景點，也是登山健行的好去處，共有大凍山線、九龍山線、雞籠山線、福龍山線以及檳榔山線等5條登山健行路線，爬完山可以去泡世界級著名的泥漿溫泉放鬆身心，還能品嘗在地美食桶仔雞、香菇蛋、山產野菜；東山的175咖啡大道美景、品嚐東山咖啡、採購古法烘焙的龍眼乾等在地特產。

2021關子嶺溫泉美食節官網http://www.2021hello-gzl.com/

▲阮家古厝（金德興藥舖）。 圖：臺南市政府觀光旅遊局／提供

【追好劇】

溫馨喜劇《俗女養成記2》播出延續第一季的好成績，讓後壁菁寮老街再次成為打卡熱點！中秋連假就吸引不少遊客來朝聖，後壁商圈也結合陳嘉玲台南老家「金德興中藥行」（阮家古厝）、義昌碾米廠及見成傢俱店等建築，串連成後壁商圈「俗女村」歡迎遊客國慶連假再來追劇打卡、找尋劇中場景。

▲堊地景觀。 圖：臺南市政府觀光旅遊局／提供

鄰近後壁的鹽水小鎮則有岸內糖廠影視基地，基地內打造出史詩巨作《斯卡羅》穿越時空般的台灣府城場景，雖然參觀名額均已額滿，但影視基地周邊還是有許多景點值得走訪，如鹽水火車站、八角樓、永成戲院、橋南老街、鹽水武廟等等都是深具古味的拍照勝地。

另外，安平區的原德商東興洋行（必麒麟工作的府城英商天利行）、東區的台南神學院（洋人練兵的場地）以及大內區二溪的「彩疊山」惡地地形（各方人馬進行談判的溪邊白堊地形），也都是劇中重要情節的取景地；目前原德商東興洋行不對外開放，僅能看到外觀，台南神學院校園也將在國慶連假前後進行維修施工，但大內二溪的秘境月世界惡地風景隨時歡迎民眾前來，從附近的走馬瀨農場也可以欣賞到這種特殊景觀。

【賞美景】

台灣本土特有樹種台灣欒樹，一年四季都有多種樣貌，最推薦的觀賞地點當屬仁德區的虎山林場，不同於春季的嫩綠、盛夏的濃綠以及金黃小花滿開，到了秋冬時節，台灣欒樹會結滿紅色的氣囊狀蒴果，就像是掛滿一樹小小的燈籠，相當可愛。

每年9月到12月也是美人樹的花朵盛開的時節。美人樹是木棉同屬木棉科，因為主幹造形奇特，有如日式陶瓷酒瓶，而有「酒瓶木棉」、「酩酊樹」、「美人櫻」等名稱。美人樹通常在秋天葉片未落前開花，花形大而豔麗，紫紅花瓣邊緣皺褶捲曲，柔媚迷人，綻放在鹽水區田寮台灣詩路、東區巴克禮紀念公園、新化區虎頭埤風景區、台南藝術大學及臺南各處。

甜根子草也仍處於盛開時節，整片白茫茫的壯觀花海宛如白雪覆蓋，在「大内橋下曾文溪畔（曾文溪大內橋至二溪大橋間）」、「後壁台一省道八掌溪橋旁」、「84號快速道路官田西庄河堤内」、「山海圳綠道36K（善化曾文溪渡槽橋旁）」都看得到甜根子草隨風搖擺形成白色波浪，歡迎大家前來拍照當網美，但因為甜根子草多生長在河床砂礫上，遊客來取景時一定要注意自身安全。

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