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在地尚青！ 到七股摸七寶 大啖文蛤、石斑生猛海鮮

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▲七股知名的七寶海鮮盤。　圖：臺南市政府觀光旅遊局／提供
▲七股知名的七寶海鮮盤。　圖：臺南市政府觀光旅遊局／提供

七股每年都進行受歡迎的摸文蛤體驗。　圖：臺南市政府觀光旅遊局／提供
七股每年都進行受歡迎的摸文蛤體驗。　圖：臺南市政府觀光旅遊局／提供

 【旅奇傳媒/編輯部報導】「2021臺南七股海鮮節」系列活動「觀光赤嘴園挖文蛤體驗」、「社區農特產展售」、「寫生比賽」及「健走活動」已經登場，獲得民眾熱情支持，系列活動場場爆滿！臺南七股農漁物產富饒，有在地尚青的七股七寶（虱目魚、烏魚、吳郭魚、石斑、白蝦、文蛤、牡蠣），是旅遊品嚐海鮮的好去處。

▲民眾參與觀光赤嘴園挖文蛤活動。　圖：臺南市政府觀光旅遊局／提供
▲民眾參與觀光赤嘴園挖文蛤活動。　圖：臺南市政府觀光旅遊局／提供

每年七股最受歡迎的活動「觀光赤嘴園挖文蛤體驗」今年已邁入第15年歷史，足見熱門性、教育性，其中因應防疫也將活動期間異動為自9月25日至10月16日期間舉辦，並推出2場次「觀光赤嘴園挖文蛤體驗」、6梯次「揪團遊七GO」、2天「社區農特產展售」、1場「健走活動」及1場「寫生比賽」等系列活動，成為疫情解封後讓民眾活絡身心的戶外休閒好選擇。

七股區長顏文穗表示，延續「揪團遊七GO」近幾年辦理獲得的好口碑，今年規劃三條主題遊程，目前有多個梯次已經額滿。今年因應防疫取消每年秒殺的「七股七寶宴」，也轉型改為社區農特產展售，並結合臺南市推動推廣觀光工廠協會、佳里商圈發展協會、七股區農會及在地社區協會農漁特產約50攤業者共同參加展售。想看西濱海域美景，大啖海鮮，就到七股，到網紅景點拍美照，嚐海鮮、買在地好物！

後續臺南市政府於濱海仍將賡續推出虱目魚文化季、將軍吼音樂節等活動，進入秋季也是國際級保育鳥類黑面琵鷺陸續到訪濱海溼地的季節，10/24在七股特生中心也將辦理黑面琵鷺保育季，台南的生態保育有成，最近三年到訪都破紀錄，每年超過2千隻，歡迎愛鳥人士到臺南來一趟生態賞鳥之旅。

台南旅遊網 https://www.twtainan.net

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觀光工廠 海鮮 虱目魚

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