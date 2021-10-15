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一天只賣100盅！台南高CP值「燉霸養生雞湯」現熬8小時　還有麻油雞飯招牌必點

台南先生 / 文、圖／台南先生

udn走跳美食／台南先生

每日限量只賣100盅的養生雞湯專賣店，嚴選中藥材當天現熬8小時，溫補養生夏天喝也不燥熱，平價消費物超所值，防疫時期很適合來喝雞湯補一下身體。

店面外觀：目前暫時還沒有開放內用，有熊貓外送。

菜單（2021年9月，點照片可放大）

雞湯每天限量只做100盅，怕買不到的人可以提前電話預訂，湯頭都是天然食材熬煮8小時，而且沒有放味精，防疫時期很適合來喝一下雞湯養生。

黑鑽（蒜）燉雞：雞腿肥美軟嫩又多汁。

雞湯加入雲林北港名特產「黑蒜頭」，沒有白蒜頭的刺鼻與嗆辣，喝起來溫潤甘甜。

人蔘雞湯：每一盅雞湯裡的雞腿都一樣大。

人蔘鬚份量很實在，湯頭喝起來沒有過重的中藥味，即使夏天喝也相當溫補不燥熱。

麻油雞飯外帶份量實拍：招牌人氣必點菜色。

麻油雞飯：一打開就聞到香氣撲鼻的麻油味，雞腿肉Q彈有嚼勁不乾柴。

米飯軟硬度煮得剛剛好。

瓜仔肉燥飯：鹹香夠味越吃越開胃。

涼拌麻油豬肝：近期推出的新菜色，川燙過的豬肝片，吃起來非常軟嫩，重點完全無腥味，每一口都吃得到濃郁的麻油香氣。

現在還有推出冷凍包，聽說也滿多老顧客買回家放著，隨時想吃加熱就可以超方便，外縣市還有提供宅配到府或超商冷凍店到店取貨。

冷凍包價目表（2021年9月）

燉霸養生雞湯

（內容如有異動，依店家公告為準）

地址：台南市東區崇道路108號

電話：06-2895869

營業時間：11:00~14:00；17:00~21:00（週五六公休）

店家FB：https://www.facebook.com/DB2895869

文章來源：台南先生 FB：台南先生

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