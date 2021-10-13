阿里山私房森林茶席！林間木屋「茶田35號」　享受藝文與森林療癒的時光

這次阿里山之旅最讓人驚喜卻也最感到滿足的就是在茶田35號的時光。我們享受了一場森林療癒，在看完日出過後，遇見了國鳥帝雉。最後在林間的木屋享受著阿里山茶點，這是多麼愜意的時光。茶田35號是間非常隱密的茶坊，就位在阿里山森林遊樂園區裡的小笠原山上。來看看我們的分享吧！希望你不要錯過這個好地方~

在小笠原觀景台看完日出之後，我們一行東摸摸西摸摸，遲遲才漫步下山。這時就在林道旁看見了茶田35號，出發前安妮就找到這個地方，想著一定要來訪。打算看完日出，也不敢火車的，愜意的在茶田35號喝壺好茶~

茶田35號就位於祝山觀景台前往小笠原山的路途中。為了服務看日出的遊客們，茶田35號在清晨4點就開始營業了。早晨在茶田35號周圍的林間，有非常高的機會能夠看到帝雉夫妻唷！

分為一、二樓空間，一樓主要是展覽空間。二樓是餐飲空間，也有賣茶葉伴手禮。老闆吳志靖先生家中也是賣茶，期望著將家鄉好的茶葉結合森林體驗與大家分享。於是懷抱理想，標下了小笠原山的木屋，這裡基本上非常的偏僻，因為是在園區的高山。有些儘管進來阿里山的遊客都不一定會找到這裡。那天安妮與朋友在茶田35號待了好久好久~老闆感嘆說許多台灣人腳步實在太匆忙了。看完日出急著趕火車下山，殊不知錯過了許多，比起來外國人更懂得享受。

一看到用餐席整個驚嘆~沐浴在大自然裡實在太美了吧！茶田35號最特別的就是這半戶外空間的用餐區。

因為位於2樓，整個景觀視野超好，在這樣的環境下享用早午餐或茶點。感覺心情整個都很放鬆，座位上留下了上一組客人的茶杯。就像是剛結束了一場優雅的茶會一般呢！

出發去旅行，擺脫了繁忙的都市，別讓自己的腳步仍然忙碌。學習著慢下來，感受也是一門課程，一個行程~所以安妮很期待和朋友在森林裡喝杯茶談天呢！

在網路上看到許多人分享，茶田35號是個充滿藝文氣息的地方。果然是這樣呢！從桌椅擺設、使用的茶杯、產品包裝，包含桌上的鮮花花瓶。無一都是美的展現，又像是對於生活的一種態度的展現。

有不少人喝了茶之後，想購買茶葉回去給家人當作禮物。網路上也有茶葉的介紹，網頁連結。

曾經獲選為外交部指定的伴手禮。

有販售相關的書籍和茶具。

換個角度看外頭的景色。記得約莫是清晨七點多吧！實在是很難得這麼早起，在這麼美的地方。

到一樓也有步道可以散散步，可以很貼近的這些高海拔的樹木。茶田35號的員工竟然還推薦一個行程，就是去抱樹。對你沒聽錯，就是抱樹感受樹木～

有些盛開的櫻花~茶田的員工說之前有推出野餐組合，可以帶到櫻花樹下野餐喔！

看完了空間，接下來來看茶田35號的菜單。茶田35號的茶葉有分不同等級。茶席會附一整組的茶壺、茶海、茶杯，需要自行沖泡回沖。一份茶席為兩位價格，兩位以上每增加一人酌收150元。每份茶席最多上限為四人，每位用餐客人皆有附茶點。

若不想體驗茶席，只想單純品茗，也有單茶品。

若是感到肚子餓也有朝食可以點~不過選擇不多樣，僅有兩種。附一杯150元的茶品。

說實在一早醒來都還沒吃東西，有點餓了，安妮點了阿里山苦茶油麵線~淋上附的苦茶油和油醋醬，香氣十足。在高山上，起一大早吃到熱騰騰的食物，整個超幸福的。

飲品我們是加價點了熱奶茶，不愧是好的茶品基底，奶茶整個超好喝的。可以喝到茶葉醇厚的香氣。

不過既然來到這裡，安妮也想體驗在森林裡享受高山茶席啦！點的是總統茶席等級的阿里山金萱茶。阿里山金萱清綠透亮的茶湯，甘潤順口、澀味適中，帶有一股純雅的清香。金萱的特點就是帶有淡淡的奶香香氣，是員工推薦給我們的入門款。

茶點附的是蜂蜜蛋糕~喝茶配些小點心超棒的。微甜的蛋糕讓肚子帶些飽足感，也不會因為一直只喝茶，或是因為空腹喝茶而不適。

茶席會附一壺熱水壺，自行沖泡。陶製的茶壺和茶海，容器都很有質感呢！和朋友坐在美麗的森林哩，不疾不徐的喝茶聊天，頗愜意的。

因為有購物所以獲得了明信片~和好友約定好互相寫明信片寄給對方。將旅行時的感動記錄下來，回家時能夠收到！是很棒的紀錄與禮物。謝謝膩膩和Terry帶我出來玩，這次小郭沒跟到~但或許是沒帶小郭雨神出門，才能獲得好天氣順利看到日出。(咦~是這樣嗎？)

在展覽區是茶田35與文創結合辦理「林磐聳創作」展。林磐聳是台灣最具國際知名度的平面設計大師，曾為德國紅點設計、日本G-Mark設計大獎評審。在台灣設計界有著舉足輕重的地位，而這裡展示的是他寫給台灣的家書。「My Homeland：我的台灣／看見心靈的故鄉」系列作品。用這種意象呈現台灣，對台灣的記憶與想念。

因為我們待了很久，後來老闆吳志靖先生也跟我們攀談，分享了許多理念與故事。其實就是閒話家常了許久~像老闆遇過許多大人物，應該會覺得我們三個小毛頭。不過老闆是個非常親切的人，也樂於分享，也會聽我們在生活和工作上的分享~後來還帶我們參觀一樓，親自講解一番！才知道這個展覽實在大有來頭呀！

「這個世界不是缺少美，是缺少發現美的眼睛。」─藝術大師羅丹

最後想用這句作為文章結尾。忘了到底待了多久，久到11點飯店打電話來詢問退房。安妮只能尷尬的說我們還在遙遠的山頂，他大概很難想像看完日出怎麼還能待這麼久。

離開了茶田35號，我們都覺得心裡好像有些不一樣了。不知道是不是因為體驗一場森林療癒，因為難得愜意的與好友茶席約會，森林裡的緩慢感染了我們。抑或著是與老闆的對話，一場感受美的展覽洗禮，用好的茶器啜飲了阿里山好茶。

無法明確說哪裡改變了，但好像被充飽了電能夠繼續挑戰，並且將這樣的感動延續到生活裡。這就是旅行帶給我們的收穫！感受到了靈魂深處的富足。

文章來源：安妮與沙小郭的旅行札記 FB：安妮與沙小郭的旅行札記

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