百年奮起湖老街裡沒有湖！ 只有好吃的鐵路便當&必買珍貴的山葵當伴手禮

奮起湖老街是前往阿里山幾乎是必停的老街，這次安妮與朋友來阿里山玩，第一站也是安排來到奮起湖老街吃午餐。充滿懷舊氛圍的奮起湖，隱身於山林裡，一條五百公尺左右的老街，還有林間鐵軌。來買新鮮山產，還有必吃的鐵路便當，都是來到奮起湖必吃的美食喔！其中還有個大家可能比較不知道的，阿里山特產之一有著新鮮山葵，而這也是小郭指定必買的伴手禮。

一路上磨磨蹭蹭走著台18縣，切進來奮起湖這個小村落。假日車潮真的蠻多的，停車位不好找，我們只得往山上開，路邊停。發現這個林道小徑，是個直接通往奮起湖老街的捷徑。

奮起湖位於嘉義的竹崎鄉，海拔約 1,400公尺。第一次來訪的小郭一直以為奮起湖那裡有座湖，但事實上奮起湖老街是沒有湖的喔！因為奮起湖地形東、西、北三面環山，中間低平，形狀宛如畚箕，因此舊稱─畚箕湖。這裡也是阿里山森林鐵路的中點，讓老聚落也都集中在火車站附近。

阿里山這裡種植茶園，因此也有不少的茶莊賣著茶葉。

再往裡頭走有間奮起湖大飯店，這間飯店里也有賣鐵路便當，網路上也不少的好評。不過我們這次不是吃這間~上網查一下才知道原來7-11的奮起湖便當，的發源地和秘方也是源自於這裡的喔！

奮起湖老街賣的東西跟一般老街也是差不多，農特產品、點心小吃、手作商品。只是被山城包圍著，多了一份懷舊靜謐感。因為商店依著山坡而上，甚至還有些石階步道，一層接著一層。安妮與朋友不約而同的說這裡有著九份老街的感覺呢！只不過是縮小版的。

不少的伴手禮紀念品店，安妮又被明信片吸引住。奮起湖只是我們的中繼站，非常的期待待會到阿里山森林遊樂園區坐小火車。

東吃西吃，其中這間可以特別介紹一下，賣的是包餡麻糬。麻糬我們在客家老街也經常看到不稀奇，但他竟然有烏龍茶餡呢。其中的招牌口味，更是混合花豆泥、花生、芝麻，買了這兩個口味都很好吃。

接著走到一區比較低矮房舍，這裡可以感受出應該是比較早期發展的商業老街。也是奮起湖老街給人獨特的印象。

許多攤商販售當地特產，看起來有些山產跟在清境差不多，其中比較特別是這個樹番茄的水果。這是沒看過的水果，朋友膩膩買來吃覺得還不錯，還買了一袋要分享給朋友這個號稱綜合水果味。喜歡嘗鮮的朋友可以試看看。

接著就看小郭指定的山葵，這次小郭沒有一起來阿里山，但他上次來就看到新鮮山葵，很後悔沒有買。原本安妮以後這裡應該會很多人賣這樣新鮮一整隻山葵，沒想到只找到一攤。新鮮的山葵非常的貴，所以大部分平價日本料理店都是使用辣根調和。

有大株小株的，這大概是安妮買過最特別的伴手禮了！

有興趣的朋友推薦別錯過，真正的山葵自己研磨吃起來。真的跟平常吃的味道不太一樣呢！比較沒有那麼嗆辣。

整個老街逛起來真的彷彿走入時光機，其中這間也很酷，賣的是老牌子保養品。簡單來說，可以解釋為阿嬤時光的保養品。

老街不長，走出來了矮房子區，來到一區不少店家都賣鐵路便當。這時的我們早就飢腸轆轆了，於是選擇這間金蘭鐵路便當。這間頗推的，用餐空間不錯還有景觀，餐點也好吃喔！

三個人點的份量，爆滿的便當、冬筍湯、臭豆腐、炒高山高麗菜。臭豆腐我們三人一致說好吃，外皮酥脆內裡軟嫩。

在過去奮起湖車站，是前往阿里山車站是最大的中途養護站，舊時運送木材與乘載工人的列車會在此停留比較長時間。車員與乘客就會在奮起湖休息，也因此造就了奮起湖的鐵路便當文化。雖然跟平時吃的便當好像差不多，但在這樣的山城裡吃個懷舊氛圍也是頗不錯的。

金蘭鐵路便當的排骨滷的不會過於乾柴，排骨很好吃，還有一整顆的滷蛋喔！

分享一下座位區，是真的可以看著山景喔！

吃飽之後我們繼續閑散著，來到電影《星空》拍攝地星空小屋。木造的老房子，拍起來格外的可愛。

是當初電影拍攝之後，場景原汁原味的保留下來。

不過星空這電影真的有點久了，也因此有點沒什麼印象了。不過屋子裡的家具裝飾斑駁的樣子，頗有氣氛的。如果在山裡住在這樣的一棟老屋，好像蠻酷的。

前往星空小屋的路上有間百年檜木甜甜圈，也是奮起湖很有名的點心。不過排隊的隊伍實在是太長了，考量到時間這次就不加入隊伍了。

阿里山還有像必吃名產就是愛玉，這間愛山屋也頗多人推薦。

愛山屋最大的特色就是他有家自家手炒黑糖冰沙！雖然排隊隊伍看起來長，但消耗頗快的。

主要菜單有招牌野生愛玉、綜合愛玉、山粉圓+小紫蘇、招牌黑糖冰沙。

我們點的都是綜合，顏色不一樣是甜度不同。他甜度的調整就是加入手炒的黑糖冰沙。愛玉吃起來QQ的，清涼解暑！

接下來到奮起湖車站看看，剛好有班火車抵達，從山下不少遊客也是搭乘火車來。目前阿里山鐵道只通到十字路，所以不少自行搭乘交通工具者，就是來到奮起湖轉客運到阿里山的。

這裡來分享個小知識，在阿里山搭乘小火車幾天都有看到司機員和站長在月台交接這個。實在太好奇一問這下才知道，這個可是老火車才能看到的電氣路牌，也可以稱做火車的通行證。在過去通訊科技還不發達的時候，火車都要取得通行證，以保障鐵軌行車安全，簡單來說避免單行軌道上有兩台火車就對了。現在科技進步，都是用系統操作行車通行，所以像這樣的手動交接是很難得的喔！大家有來到阿里山搭小火車可以注意一下。

終點站到十字路。

這角度可以看到鐵軌、木造老屋、山林，真的格外得美呢！

這個車庫裏面放著老舊的蒸氣火車頭，以及奮起湖的故事介紹～

紀錄一下這次來到阿里山同行的友人，膩膩和Terry～

奮起湖雖然不大，但逛起來也是頗愜意，尤其夏天來真是避暑勝地，前往阿里山更是必經的中繼站。不過這裡我們有發生個突發狀況，感覺大家也有可能遇到所以來小小提醒一下。因為下一站要前往阿里山搭小火車，但是阿里山小火車的末班車時間就在16：15。而我們拖拖拉拉一路玩到了下午三點，原本以為到奮起湖就快到阿里山了，沒想到車程還要1小時！正個很緊繃，所以提醒要前往阿里山森林遊樂區的朋友，要看好時間。再來隔天的日出火車票，阿里山火車站的售票時間只到16：30，怕沒有買到隔天就GG了。後來發現奮起湖車站就可以買到祝山線(日出行程)的火車票了，提醒大家可以先買起來。

碰巧看到奔放的紫藤花～

這間清田弄也是間很可愛的茶鋪，賣了許多茶品和點心，感覺也是吃下午茶的好地方。用餐區有好多可愛的多肉盆栽，若是不趕行程的朋友推薦可以在這裡享受奮起湖的優閒。

走回停車的路上，在森林裡來張合照！！人家說阿里山有5大必看的絕景體驗，就是日出、雲海、夕陽、星空、森林！沿路的森林風景也不要錯過～

文章來源：安妮與沙小郭的旅行札記 FB：安妮與沙小郭的旅行札記

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