跟著《俗女2》遊台南！ 無米樂社區「金德興藥鋪 X 菁寮老街」，陳嘉玲的鬼屋夢想家只剩外牆

俗女養成連戲劇，帶動了台南的觀光旅遊、台南美食之旅。這次帶著家人來去尋找俗女陳嘉玲的老家、金德興藥房，實際的感受一下懷舊老房、古厝、戲劇中家的溫度。

許多戲劇都在無米樂社區拍攝過，花甲大人轉男孩、俗女養成記，就位於台南後壁菁寮老街，已經算是台南的尾端，靠近嘉義了～很適合規劃半天或者一日遊，緩慢的旅遊感受老房、老厝、老街的魅力。

無米樂菁寮嫁妝老街、無米樂社區

位置：台南市後壁區老街68號138號

導航位置也可以定位在 後壁區農會，車子要停外圍，走進老街。

俗女養成記 追劇大補帖，後壁區旅遊導覽地區

有些景點需要開車過去，才能把戲劇中的點一個一個收藏完畢，菁寮老街可以前往陳嘉玲的家、金德興藥鋪、荷蘭井、劇中鬼屋。

假日人潮很多。

老街現在都很商業化，很多小吃攤販、亦可在便利商店購買茶水。

菁寮囝仔糙米炳

店家很貼心的提供試吃，都有用小袋子裝、現場還可以看到製作與聞到香氣。

很酥脆好融化，多口味可以挑選~小朋友喜歡吃，就買回家當伴手禮。

菁寮老街、來去後壁，徒步漫步遊老街。

早上是小市場，會有一些果農攤販。

古色古色的老街，菁寮老街逛逛走走。懷舊菁寮老街，穿越懷舊時光隧道。

溫馨花阿布，很有古早味、懷舊復古風的台灣花布。

木製老房，販售一些古早味醬油、醬油膏。

金德興中藥行，一起來去陳嘉玲的家。

俗女3號店

佔地相當大，整個家的拍攝場景都在這邊完成。

三合院的老厝，旁邊還有冰店。

阿爸曬藥篩子

很傳統的古法煎藥陶瓷壺

戲劇中的餐廳，一家人圍在一起吃媽媽、阿嬤製作的家常菜。

連地板都好美，復古老味道。

完全復古懷舊的居家環境

整個完善保留的拍攝環境。

廚房

牆壁還有豆皮、烤麩。

好骨董級的老厝房間

連窗戶窗簾都很老舊

陳嘉玲的房間

偶像郭富城

假日人潮很多，很推薦平常日來可以慢慢逛、慢慢拍。

金德興藥鋪，縣定古蹟 菁寮生活博物館。阮家古厝分層透視圖，超美的老房古厝。

透過窗戶還可以看到藥鋪裡面。

非常懷舊復古

整個電視劇內的情節都不斷的湧上來。

台南名產 椪餅、銅錢餅

稻稻來

純米製作米麵包、米饅頭

很勇的懷舊老車

假日不定時會有臨時小攤販、市集。

每一條巷弄都有互相串聯，可以慢慢逛、感受老街老房的懷舊氣息。

荷蘭井古井是荷據時期所建造的，保留到現在。

高達5米深，供遊客欣賞、可打水。

米製作的麵包，香噴噴出爐、窯烤米麵包。

可以購買來吃，促進一下在地經濟。買了五條米麵包，當伴手禮。

阿公阿嬤古早級的裝置拍攝道具，都可以拿起來裝扮、拍照。

從老街漫步到陳嘉玲鬼屋的家，3分鐘左右。

陳嘉玲的夢想家，只剩下外牆、漂亮頹廢的家已經拆了(哭哭)，好喜歡戲劇中的頹廢老房，超酷超美的！

後廍幸福花園

漫步在鄉村街道，感受在地老房、老建築之美。

很貼近台灣人情境的俗女養成，喚起很多民眾的真實感受，讓整個戲劇很熱門，尼力身邊的女生都很愛看俗女養成記，不做作真實呈現60、70年代的真實寫造，到現代的真實現實面。

無米樂菁寮嫁妝老街、無米樂社區

位置：台南市後壁區老街68號138號

文章來源：跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活 FB：跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

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