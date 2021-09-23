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金秋遊臺南！跟著《俗女養成記2》、《斯卡羅》打卡當網美、追劇更過癮

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阮家古厝-劇中金德興藥舖。　圖：臺南市政府觀光旅遊局／提供
阮家古厝-劇中金德興藥舖。　圖：臺南市政府觀光旅遊局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】您也是俗女迷嗎？還是著迷台灣史詩大戲斯卡羅呢？跟著劇中人物一起走訪台灣這塊土地，您知道《俗女養成記2》和《斯卡羅》都有在臺南取景嗎？趁著秋高氣爽，一起到臺南走走，打卡當網美、追劇更過癮！

▲臺南後壁菁寮老街。　圖：臺南市政府觀光旅遊局／提供
▲臺南後壁菁寮老街。　圖：臺南市政府觀光旅遊局／提供

《俗女養成記2》開播後，後壁菁寮老街的陳嘉玲台南老家「金德興中藥行」再次吸引粉絲前來打卡朝聖，這棟建築是240年歷史的古蹟，從切割精細的木窗、樑柱、斗拱，依稀可見當年的大戶風采。為了推動農村文化新體驗，後壁商圈也積極開發「俗女村」，整建義昌碾米廠並串聯金德興中藥行、見成傢俱店等3處建築，讓粉絲們走進陳嘉玲的成長環境，商圈也不定期舉辦活動提供在地旅遊行程、導覽解說、農特產品及伴手禮、手作DIY體驗活動，詳情可上臉書搜尋「後壁俗女村」。

追劇餓了，要上哪去吃美食呢？除了後壁區的特色料理割稻飯之外，俗女的演員們也在Youtube上爆料新營區復興路上的在地美食，包括東無刺虱目魚·草魚粥，還有藏在新營第一市場裡的鮨阜日式料理，以及鴨家莊和阿翔蚵仔煎；另外，還有大家很熟悉的中西區榮盛點心的國宴米糕、阿財香腸熟肉以及棺材板等在地美食，大家到市區時也不妨前往「溫習」一下。

除了溫馨喜劇《俗女二》之外，史詩級巨作《斯卡羅》也在台南有四大場景，包括在鹽水區岸內糖廠影視基地搭建的台灣府城（主角蝶妹登場的地方）；安平區的原德商東興洋行（必麒麟工作的府城英商天利行）；另外還有東區的台南神學院以及大內區的二溪惡地地形，其中，鹽水區的岸內糖廠影視基地一播出就爆紅。

因區內仍有多處工地，暫不開放散客進入，僅開放旅行社、學校、社團法人、里辦公處等單位申請，以團體形式於參觀日前10日提出申請，即日起至110年10月31日止受理申請，並僅開放「清代漢人市街」時代場景於前述期間每週五、六、日及國定假日的四個時段開放團體參觀，每時段受理5團申請。參觀民眾每人酌收新臺幣50元清潔費；影視基地周邊亦可造訪去年才剛落成的鹽水車站欣賞倉庫榕樹根蔓生之美，順道遊覽八角樓、永成戲院、橋南老街等景點。

《斯卡羅》臺南片場-清代漢人市街參觀申請須知

https://asc.tainan.gov.tw/index.php?modify=news&cid=1&id=478

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