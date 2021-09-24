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嘉義布袋最大的「天空之鏡」秘密景點！在竹夕廣場觀海台賞夕、吹海風

當白雲飄進藍天 / 文、圖／布魯

udn走跳旅遊／布魯

嘉義縣布袋商港特區前、高跟鞋教堂後，有一座小型公園，以長竹架成多個圓錐狀的山形裝置藝術，又種植棕梠樹作為陪襯，很具有海島風情，稱為竹夕廣場。廣場旁有一座觀海木棧平台，在平台上放眼望去，是布袋商港填海地、海堤與好美寮沙洲所圍出的一片2百多公頃廣大水域，龍宮溪由這水域中央無聲無息的出海，布魯管此水域叫龍宮湖。

這並不是一個熱門的景點，所以遊客不多，平常也不會想久留，不過在適當的時間到竹夕廣場，可能會有令人驚奇的感觀體驗。

布魯在八月下旬的傍晚再度造訪，此時太陽已經不再那麼熱情，在觀海平台上小坐看海，吹著微微海風，十分舒服愜意。這天的雲層不像是會出大景，絲絲片片的點綴著西天。可惜後來夕陽就被被薄雲遮掩了，少了耀眼的光芒，無力渲染整個西天，不過它的餘熱仍然讓還留在西天的雲，沾上橘色橙彩，與晴藍的天空相映相襯，反而使天空顯得更有層次感。布魯還沈浸在這天雲的美景時，夕陽漸漸沉入天際，不知不覺中海風竟然不吹了，原本龍宮湖上淺淺的波痕於是被完全抹平，偌大的水域此時像是一面超大的鏡子，將天上的霞光雲影完全捕捉下來。這，是布魯所見最大的天空之鏡。

布魯之旅行攝影記事

布魯建議在夕陽落下前一小時先到竹夕廣場走走。竹夕廣場位於布袋商港入口旁，是一處沒有花太多經費就設置好的美美景點。

竹夕廣場旁的觀海平台，可以和可愛的螃蟹、彈塗魚公仔拍合照。

觀海平台後面其實就是高跟鞋教堂，這裡因為沒有遮蔭，所以建議夕陽落下前一小時再來。

在夕陽下降到低於竹夕廣場的圓錐竹架時，布魯回到竹夕廣場前，拍第一波夕陽。

竹夕廣場的長竹造景，很有海島風。

在夕陽落海之前趕緊再登上觀海平台。前方的這片水域，是龍宮溪的出海口，由好美寮沙洲與布袋商港填海地圍繞而成。

隨著夕陽西沉，原本吹拂的海風忽然靜止了。眼前水域形成一面超大的天空之鏡。

接近海平面的夕陽被薄雲遮蔽，轉而散放柔和的暖光，少了夕陽的光芒，卻讓天空和雲霞的顏色都可以呈現出來。

稍微換個角度，天空之鏡除了映著霞雲，也托出成排的水上的蚵棚(牡蠣棚架)。

布魯不停的移動相機腳架，似乎不論怎麼移轉都美。

布魯這時只感受到夕陽與水面的脈動，完全感覺不到自己的心跳了。

夕陽竭盡最後的熱度燃燒著，燃燒過的天空漸漸的回復平靜。

絢爛終究要趨向黯淡，在最後一抹紅霞擠出之後，夜，於是漸漸的接收了天空。

布魯便利貼

竹夕廣場交通資料：

1.自行開車：至布袋鎮過布新橋後直駛至布袋商港前十字路口，即可見竹夕廣場。港務大樓前有停車場，或在竹夕廣場之前200公尺的中山路上有免費停車場。

2.大眾交通工具：由嘉義高鐵站搭168線公車，經故宮南院、縣政府，至高根鞋教堂站下車，再步行150公尺即可抵達教堂及竹夕廣場。

收費資訊：免費。

順遊景點：高根鞋教堂、小確幸海灘、好美里彩繪村

文章來源：當白雲飄進藍天 FB：當白雲飄進藍天

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