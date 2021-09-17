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「虎埤泛月」迎中秋！ 壽星免費遊台南虎頭埤

旅奇傳媒 / 旅奇傳媒 TR Omnimedia
有「虎埤泛月」美稱的虎頭埤風景區。 圖：臺南市政府觀光旅遊局虎頭埤風景區管理所／提供
有「虎埤泛月」美稱的虎頭埤風景區。 圖：臺南市政府觀光旅遊局虎頭埤風景區管理所／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】中秋連假即將到來，有南瀛八景之首「虎埤泛月」美稱的虎頭埤風景區，今年中秋也推出一系列優惠方案活動，特別優惠中秋節假期四天連假的壽星免費入園，共渡中秋佳節，連假出遊提醒遊客確保安全社交距離，共同維護台南防疫成果。

▲秋遊虎頭埤正是時候。　圖：臺南市政府觀光旅遊局虎頭埤風景區管理所／提供  
▲秋遊虎頭埤正是時候。　圖：臺南市政府觀光旅遊局虎頭埤風景區管理所／提供  

▲中秋四天連假的壽星免費入園。　圖：臺南市政府觀光旅遊局虎頭埤風景區管理所／提
▲中秋四天連假的壽星免費入園。　圖：臺南市政府觀光旅遊局虎頭埤風景區管理所／提

臺南市長黃偉哲表示，臺南是目前國內觀光旅遊最夯的城市，而中秋連假即將到來，在這秋高氣爽微微涼意的時節，可以好好把握這四天的黃金假期，安排一場最Special的私房秋遊景點，包括虎頭埤風景區、安平運河遊船、德元埤荷蘭村、葫蘆埤自然公園、尖山埤江南渡假村、鹽水月津港、南科迎曦湖、新營天鵝湖、烏山頭水庫、林默娘公園、黃金海岸、觀夕平台…等，其中有南瀛八景之首「虎埤泛月」美稱的虎頭埤風景區，特別優惠中秋節假期四天連假的壽星免費入園，也歡迎各地遊客可以選擇詩情畫意的虎頭埤風景區共渡中秋佳節。

▲中秋連假湖畔小農市集。　圖：臺南市政府觀光旅遊局虎頭埤風景區管理所／提供  
▲中秋連假湖畔小農市集。　圖：臺南市政府觀光旅遊局虎頭埤風景區管理所／提供  

臺南市政府觀光旅遊局郭貞慧局長表示，觀旅局特別推出台南適合秋遊的好景點，而虎頭埤風景區內有一座蟋蟀生態館，館內約3萬隻的黃斑黑蟋蟀將帶大家回到童年田野趣味，還可順便參觀園區精心策劃的「遇見臺灣第一水庫古往今昔」老照片特展，從日本時代到民國70年代的老照片，見證臺灣第一水庫的百年風華，歡迎遊客來台南度過難忘的中秋佳節。

今年中秋連假虎頭埤推出四天（9/18～9/21）生日的遊客，享免費入園，另一般遊客憑門票可享腳踏船6折優惠，如再搭配台南好康劵，可享各種不同優惠，歡迎各位遊客前來遊賞。

▲中秋佳節歡迎遊客前來賞玩。　圖：臺南市政府觀光旅遊局虎頭埤風景區管理所／提供  
▲中秋佳節歡迎遊客前來賞玩。　圖：臺南市政府觀光旅遊局虎頭埤風景區管理所／提供  

虎頭埤風景區配合振興經濟方案：

1.「2021振興虎埤溫馨短文小故事徵集比賽」，自即日起至110年11月15日，分社會組(含大學以上)、學生組等進行徵集，分第一、二、三名，佳作數名(俟徵集狀況調整)提供最高1萬5千元獎金獎勵。

2.台南好康券入園優惠方案：自110年9月6日至111年2月6日，憑台南好康券入園，每車200元可4人以內入園(原價360元)；憑台南好康券入園，得享半價入園優惠，歡迎大家中秋連假前來虎頭埤度過「佳節人團圓」的歡樂旅遊。

◆街頭藝人音樂演出(吊橋咖啡屋)

9/18(六)

10:00～12:00 陳老師【二胡演奏】

14:00～16:00 陳老師【二胡演奏】

9/19(日)

10:00～12:00 小柏老師【薩克斯風演奏】

14:00～16:00 小柏老師【薩克斯風演奏】

9/20(一)

14:00～16:00 曼陀林樂團【電子琴演奏】

◆湖畔小農市集

9/18(六)～21(二)  

10:00~16:00(虎埤八景水橋虹影雨豆樹下)

更多活動詳情，請洽虎頭埤風景區官網：https://htp.tainan.gov.tw/

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連假 觀光 公園

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