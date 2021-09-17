中秋連假遊府城！ 踏青.賞月.拍美景 最Special私房秋遊景點

關子嶺夜祭巡行。 圖：臺南市政府觀光旅遊局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】中秋連假即將來臨，府城臺南推出一系列秋遊活動，邀請民眾來體驗。白天可參加水域遊憩體驗活動、到麻豆採買應景的文旦柚子、傍晚乘著秋意參加一年一度的關子嶺溫泉美食節，享受美好的佳節氣氛！

▲黃金海岸風箏衝浪。 圖：臺南市政府觀光旅遊局／提供

臺南市長黃偉哲表示，在這秋高氣爽微微涼意的時節，可以好好把握這四天的黃金假期，安排一場最Special的私房秋遊景點。包括井仔腳瓦盤鹽田、安平運河遊船、德元埤荷蘭村、葫蘆埤自然公園、鹽水月津港、南科迎曦湖、新營天鵝湖、烏山頭水庫、林默娘公園、黃金海岸、觀夕平台、台南藝術大學、台南都會公園、175東山咖啡園區、走馬瀨農場、仙湖農場、大坑休閒農場、玄空法寺戶外場地、永興吊橋、楠西梅嶺、左鎮觀日平台等，歡迎大家做好防疫措施、一起來追月。

▲關子嶺品嚐桶仔雞山產美食。 圖：臺南市政府觀光旅遊局／提供

有南瀛八景之首「虎埤泛月」美稱的虎頭埤風景區，今年針對中秋假期四天連假的壽星推出免費入園活動，歡迎各地遊客選擇詩情畫意的虎頭埤風景區共渡中秋佳節；而一年一度的「關子嶺溫泉美食節」今年邁入第17年，將於9月18日在溫泉區開幕，每年開幕當日夜祭巡行的拉山車隊伍（包括大型花燈、浴衣夜巡、御迎燈、兒童燈車、在地業者花燈）都點亮關子嶺山頭的巡行路徑，成為全臺唯一的花燈夜祭巡行活動，也是吸引遊客前來朝聖的吸睛亮點，今年也將於活動開幕當晚推出兩座大型主燈以及小型業者花燈夜巡，歡迎大家配合防疫規定遵守實聯制登記來參加。整個關子嶺溫泉區也將設置多處藝術燈區，想拍網美照的朋友千萬不要錯過。

▲頑皮世界野生動物園有可愛動物吸引小朋友同樂。 圖：臺南市政府觀光旅遊局／提供

喜歡親近自然旅遊踏青的朋友，南台灣最大野生動物園─頑皮世界到此一遊，跟園區預約即可與園內明星水豚君進行互動體驗、也可在園區服務台購買牧草隔欄餵食中小型可愛動物，如兔子、山羌、袋鼠、羊駝等；也可到柳營台糖尖山埤江南渡假村搭乘古色古香的畫舫遊湖，中秋期間園區也有推出住宿及烤肉優惠專案，非常適合闔家蒞臨歡度中秋。

▲甜根子草。 圖：臺南市政府觀光旅遊局／提供

每年的9月至10月（中秋節前後）也是甜根子草盛開的時節，屆時整片白茫茫的甜根子草就像白雪覆蓋一般，成為「秋季限定」的網美拍照打卡景點。「大内橋下曾文溪畔(曾文溪大內橋至二溪大橋間)」以及「後壁台一省道八掌溪橋旁」都擁有超壯觀花海，溪邊就像是蓋上雪白地毯，白色花穗在風中飄逸，景象相當動人。

來到「84號快速道路官田西庄河堤内」，還有機會拍到列車經過甜根子草花海的珍貴畫面；而在「山海圳綠道善化段」，則可以看到甜根子草白浪襯托红色圓拱水管橋和藍色水雉羽翼造型渡槽橋，遊客可以騎單車漫游，但必須注意的是，因為甜根子草多半生長在河床砂礫上，拍照取景一定要注意自身安全。

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