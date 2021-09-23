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紅燒牛肉麵只要百元！台南50年牛肉麵CP值超高，每日只賣5小時

｜台南吃貨｜愛吃輝｜好吃好玩好旅遊｜ / 文、圖／台南吃貨愛吃輝

udn走跳美食／台南吃貨愛吃輝

台南牛肉麵好吃的真的是掐指可數，不過台南牛肉麵與我以前在北部的完全不同。這間也是滿多人愛的一間店，價格不算高，口味上就跟著愛吃輝吃吃看這間台南牛肉麵吧！

這間應該算是文南路美食之中也算是相當經典的一間，每逢餐期便有滿滿排隊人潮，可惜的是禁止內用後只能外帶，牛肉麵這種東西外帶回去總會影響到一些美味程度的。

這間的購買人潮真的很多，我也是等了好一陣子。

煮麵台來說，相當乾淨，至少對於我這種龜毛的處女座來說，真的是給過啦，哈哈！

※紅燒牛肉麵 NT$100

細麵反而是更適合紅燒的湯頭，吸附滿滿的紅燒湯頭，吃起來真的相當滿足，麵條來說吃起來還算不錯。

※紅燒牛肉拉麵 NT110

正常來說，我應該會比較喜歡這種寬版的拉麵。不過這種寬版的拉麵好像比較不適合外帶食用，吃起來比較吸附不了紅燒湯頭的味道，吃起來比較Q彈，就看大家自己的喜好。

但以牛肉麵來說，這價格是便宜的，所以肉相對來說不會太大塊。

※元滷蹄花麵 NT$NT90

這蹄花麵不是整塊那種豬腳或是豬肉，則是切成一片一片的帶皮豬肉片，麵條則是陽春麵，吃起來也是相當不錯。

※單點排骨 NT50

我個人比較不喜歡這種排骨，也覺得偏貴一些，如果是我就不會建議單點來吃。

※南京牛肉麵館菜單

整體來說：

這間台南牛肉麵的表現還算不錯，但基本上不會讓人印象深刻，但價格來說的確是相當便宜實在，偶爾想吃吃牛肉麵的話，這間的確會是不錯的選項。

不過我仔細看了一下google評論，大家的正負評好像滿兩極的，但是大多數的負評都來自店家的規定，但我覺得規定就是規定，如果不能滿足人家的規定就不要在店內用餐就好了，總不可能說法律規定你不是殺人，但是我就是要殺人才覺得開心，那警察是要讓你開心還是要讓你遵守法律呢？

不過這店家小編的回覆能力真的滿精彩的，大家可以自行去觀賞，可是還是要提醒一下店家，人家留一顆星是無法可告人家的啦！！

最後還是想跟大家說，如果真的很想吃大碗又好吃的牛肉麵這價格很難啦，CP值來說很高了！！

南京牛肉麵

店家地址：台南市南區文南路337號

店家時間：16:00-21:00

店家電話：06 292 1683

店家停車：無

體驗時間：110/08

文章來源：｜台南吃貨｜愛吃輝｜好吃好玩好旅遊｜ FB：｜台南吃貨｜愛吃輝｜好吃好玩好旅遊｜

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牛肉麵 拉麵 CP值 台南美食

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