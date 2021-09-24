台南牛肉湯推薦！傳說中「鳳尾筋炕湯」限量販售，每日現熬現賣、湯頭清醇順口　

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台南牛肉湯一直都是非常知名的在地小吃。台南牛肉湯一旦飄洋過海離開台南之後，那口味就是完全不一樣了。而這間原本很少觀光客，不過近年來被許多部落客前輩們報導之後，便成為許多觀光客吃完就去國華街的行程選擇。

這間台南牛肉湯的位置比較難找，這邊以海安路來說的話，只有一邊可以通過，如果不是在地人就容易錯過。

這間的牛肉，都是當天新鮮現宰配送，整條牛肉，老闆當場現修現川燙。

這裡碗筷自行取用，醬料、薑絲也是自己取用。

※牛肉湯NT150

這間牛肉湯算起來在台南不算便宜，價格算是中上。不過這間的湯頭比較清醇，沒有過多的調味，也沒有過度的濃厚感受，清清淡淡之中帶有一些鮮甜。牛肉給的份量也是相當充足，吃上一晚真的相當滿足。

說真的這間肉燥飯，也是偏貴一些，小小一碗20元。肉燥的口味來說還算中規中矩，我個人就會比較推薦吃白飯，還可以吃吃牛肉本身的鮮甜。

整體來說：

這間的新鮮程度，絕對不是在話下，牛肉處理的也相當得當，湯頭真的是我喜歡的那種淡淡的清甜，據說是使用牛鳳尾燉湯，那清甜的口味是我喜歡的類型，不過如果你比較愛好中藥香氣重一點，或者喜歡某粉加多一點的牛肉湯頭，但可能會不太喜歡這種。

老店牛肉湯

店家地址：台南市中西區忠明街23號

店家時間：11:00-21:00(週一公休)

店家電話：0925 256 283

店家停車：無

體驗時間：110/08

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