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超海派「生魚散壽司」一碗才120元！采田壽司免排隊，預約取餐回家爽嗑

大阿姨珍妮的美食旅遊 / 文、圖／大阿姨 珍妮

udn走跳美食／大阿姨 珍妮

一碗120元的生魚散壽司應該是這波疫情最殺的甜甜防疫餐！！這一波疫情不少內用餐廳紛紛推出外帶餐，就連常常排隊排到天邊，還不接受訂位的餐廳也為了配合政府不群聚～順勢推出先預約再取餐。

采田壽司這一次推出不少外帶甜甜價，最殺的鮪魚+鮭魚生魚片是高人氣款之外，也同樣繼續推出店裡人氣蓋飯、壽司和生魚散壽司！！每天會在粉絲頁公布隔天販售的商品，客人只要在留言處留下餐點、數量和取餐時間等著店家發號碼牌就可以。

前陣子好朋友點了生魚散壽司和生魚片～大呼過癮⋯((生魚片真的很推)) 這次我們外帶生魚散壽司，純粹小推薦給大家趁著疫情期間免排隊等候就可以吃到這一碗。

生魚散壽司 一份120元

店家用的盒裝是較厚的塑碗，密封性很好！！

打開這一碗生魚散壽司～乍看就是會有一種⋯挖屋！！

((然後重點是，這不是我訂的⋯千萬別說我的份量比較多⋯))

醋飯做底，鋪上滿滿切成塊狀的鮭魚鮪魚、玉子燒、蟹肉和芥末。每一份餐點都附有特調醬油，采田的醬油是鹹香帶點甜，不會死鹹的醬汁直接淋上拌入芥末～攪拌均勻！！

生魚散壽司⋯最好吃的就是趴進嘴裡的每一口都是醋飯米香帶著醬汁的開胃鹹香，還有生魚片的海味甜香、蛋香氣⋯微微嗆香和鹹甜香氣讓人忍不住一口扒著一口，唰嘴又開胃。有興趣的朋友不妨趁著這段時間衝一波囉！

采田壽司

粉絲頁預約訂餐：https://www.facebook.com/no.1sushi

地址：台南市永康區復國一路375號

文章來源：大阿姨珍妮的美食旅遊 FB：大阿姨 珍妮的美食旅遊

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壽司 生魚片 台南美食 日式料理

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