快訊

1000元國旅券怎抽看這！觀光局：這天前登記有4次機會

路易莎登興櫃首日股價一度衝高到209元 超車八方雲集

漫遊美麗海濱線！「鹽」續幸福自行車之旅 徜徉雲嘉南台61線公路

聯合新聞網 / 旅奇傳媒 TR Omnimedia
▲趁著「一見雙雕藝術季」活動，走訪浪漫的七股鹽山。 　圖：shutterstock╱來源
▲趁著「一見雙雕藝術季」活動，走訪浪漫的七股鹽山。 　圖：shutterstock╱來源

【旅奇傳媒/編輯部報導】風光優美的雲嘉南地區，美麗的濱海線，一望無際的白色鹽山，漫遊鹽田與潟湖，還有沿海漁村的採蚵，隨著四季上演不同景致！目前「2021一見雙雕藝術季」活動目前正在台南七股鹽山、馬沙溝海洋休閒運動渡假中心熱鬧展出！

▲「2021鹽續幸福自行車之旅」自行車旅行團於七股鹽山合影。 　圖：雲嘉南濱海國家風景區管理處／提供
▲「2021鹽續幸福自行車之旅」自行車旅行團於七股鹽山合影。 　圖：雲嘉南濱海國家風景區管理處／提供

配合2021自行車旅遊年，交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處（簡稱雲嘉南管理處）也推出「2021鹽續幸福自行車之旅」，號召61位車友於日前以自行車旅行團的方式，徜徉於雲嘉南台61幸福公路，暢遊全台唯一的鹽雕與漂流木雕地景藝術兩大展區、欣賞馬沙溝社區3D彩繪。

來自全台各地的車友們，更有大人帶小孩闔家參與，也有自行車專業車友，一起騎上台61號公路，途中品嚐將軍漁港美味海鮮大餐，帶回台鹽沐浴鹽、鹽牙膏、鹽冰淇淋、毛巾狗等幸福好禮，有騎、有吃、有玩、有拿，為動力滿滿的一日遊創造精彩回憶。

▲車友以自行車方式體驗雲嘉南台61公路。 　圖：雲嘉南濱海國家風景區管理處／提供
▲車友以自行車方式體驗雲嘉南台61公路。 　圖：雲嘉南濱海國家風景區管理處／提供

為推廣雲嘉南自行車旅遊，帶動在地觀光發展，吸引更多遊客騎乘自行車慢遊雲嘉南濱海小鎮，雲嘉南管理處每年舉辦「極點慢旅-極西點國聖港燈塔暨雲嘉南濱海經典小鎮自行車慢遊」活動，今年嚴選3大經典路線，將於9月25日率先登場「極點慢旅-極西點國聖港燈塔自行車騎遊」、9月26日「雲林濱海小鎮自行車慢遊」以及10月17日「浪漫雙教堂自行車慢遊」，邀請喜好自行車旅遊的民眾踴躍報名參加。

報名即贈送物超所值的「Light up Taiwan」獨家設計款「喔熊單車小帽」，連續報名參加3場活動者，還可收集到雲嘉南3面專屬獎牌；另外，11月30日前自行到訪極西點國聖港燈塔，並參與掃碼打卡認證活動，即可獲得免費極西點國聖港燈塔自行到訪證書，是非常值得收藏的解鎖紀念禮物。

▲馬沙溝海洋休閒運動渡假中心-漂流木雕地景藝術展。 　圖：雲嘉南濱海國家風景區管理處／提供 圖：雲嘉南濱海國家風景區管理處／提供
▲馬沙溝海洋休閒運動渡假中心-漂流木雕地景藝術展。 　圖：雲嘉南濱海國家風景區管理處／提供 圖：雲嘉南濱海國家風景區管理處／提供

雲嘉南管理處徐振能處長表示，雲嘉南濱海質樸的漁村小鎮風貌與濃濃人情味，絕對值得大家騎著自行車前來細細品味，藉由自行車不快不慢的旅行速度，一起來親近台灣這塊美麗的家園，體驗台灣旅遊的趣味，創造永續旅遊環境。

此外，一見雙雕藝術季在七股鹽山-鹽雕展與馬沙溝海洋休閒運動渡假中心-漂流木雕地景藝術展分別展出中，歡迎來南台灣感受雲嘉南濱海美景，體驗在地鹽業文化。更多相關活動內容、台灣好行訊息，請搜尋「雲嘉南，好好玩!!」臉書粉絲專頁查詢！

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

觀光 公路 漁村

延伸閱讀

騎鐵馬遊台灣 旅宿業者推旅行指南

11天取締322件超速 台61線新設測速桿罰鍰百萬元

雲嘉南「鹹味浪潮」主題深度遊 生態、美食及職人精神

「海上最美伸展台」芝蘭海上觀景平台 新亮點華麗現身

相關新聞

不只雞肉飯！陪嘉義人長大的「老楊方塊酥」 逾100種口味讓人難以忘懷

想到嘉義，第一個想到的就是「雞肉飯」和「方塊酥」，一塊小小的燒餅演變成為超過100種口味的方塊酥，揚名國內，也在海外市場嶄露頭角。

超夯台劇《斯卡羅》片場開放參觀！1公頃「清代漢人市街」穿越百年前

今年話題性超高的台劇你跟上了嗎？《斯卡羅》開播後，除了收視率創下公共電視節目21年來新高，原拍攝地之一、位於岸內糖廠影視基地的清代漢人聚落，參觀詢問度更是爆表。由於岸內糖廠影視基地為專業影視拍片用場域，暫非屬一般觀光用途，尚無遊憩相關設施，且仍有工程進行中，目前暫不開放散客參觀。

不用到奈良！阿里山「逐鹿部落」與梅花鹿同樂　射箭、風味餐全包辦

逐鹿部落位在台18線阿里山風景區公路旁，逐鹿從古時，鄒族人就追尋著梅花鹿的腳步一路尋覓到此處的平原，自此之後就把此地命名為「veoveoana」也就是逐鹿的意思。遊客來此可以了解梅花鹿與鄒族文化，還可以體驗鄒族獵人的射箭技藝，欣賞鄒族傳統表演、餵食梅花鹿！

漫遊小鎮3.0／純白水晶教堂好夢幻 「台南北門」遊賞鹽田夕陽之美

【達人帶路】 王爺總廟漁鹽之鄉，夕陽候鳥乘風飛翔。豐饒的沙洲、濕地、潟湖自然美景與沿海文化及宗教信仰，米其林三星路線走訪繽紛、網美、靜謐之處，不僅浪漫也愜意，正是北門迷人精彩之處。 【活動報報】

嘉義東石水中古厝「雲間閃電」倒影 攝影師捕捉雷神索爾現身

嘉義縣沿海東石鄉三塊厝有間廢棄老房屋，因地層下陷被廣大水域包圍，水中屋倒影夢幻美景，吸引各地攝影師，前來朝聖取景，被形容...

台南不只有美食！手腳併用爬一線天，還有沙洲配日落

跟著 小腦袋的旅行🧳 於 2020-04-27 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 3 天，一共去了 15 個景點，其中包含 梅嶺風景區、梅嶺一線天、黃家鱔魚意麵。 這樣玩台南絕對不會胖！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。