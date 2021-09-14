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超夯台劇《斯卡羅》片場開放參觀！1公頃「清代漢人市街」穿越百年前

聯合新聞網 / ReadyGo出發前

今年話題性超高的台劇你跟上了嗎？《斯卡羅》開播後，除了收視率創下公共電視節目21年來新高，原拍攝地之一、位於岸內糖廠影視基地的清代漢人聚落，參觀詢問度更是爆表。由於岸內糖廠影視基地為專業影視拍片用場域，暫非屬一般觀光用途，尚無遊憩相關設施，且仍有工程進行中，目前暫不開放散客參觀。

但因應《斯卡羅》播出熱潮，市府將於9月17日起至10月底，特別開放團體參觀「清代漢人市街」的申請，讓國人仍有機會一探《斯卡羅》的拍攝場景。

岸內糖廠影視基地核心開發區域佔地約10公頃，以時代場景為基地的主要特色，也是近年國內首座永久型的時代片場，目前已完成的首座時代場景「清代漢人市街」約1公頃，第2座時代場景以及糖廠舊建築修復等工程則仍在進行中。

考量防疫政策、參觀品質並兼顧遊客安全的條件下，有限度開放以20人小團制提供線上預約參觀，不開放散客自由參觀。這也將是岸內糖廠影視基地首度面世，因基地鄰近百年鹽水古鎮，非常適合喜愛懷舊的旅客來趟探索之旅。

參觀單位：開放旅行社、學校、社團法人、里辦公處等單位，以團體形式於參觀日前10日提出申請。

開放期間：9月17日至10月31日 每週五、六、日及國定假日

可預約時段：09:30-10:30、11:00-12:00、14:00-15:00、15:30-16:30，每時段受理5團申請。

停留時間：請依據申請參觀時段入場及離場，每團最多可停留60分鐘，團進團出，為管制人流，時間到將予以清場。

參觀費用：參觀民眾每人酌收取新臺幣50元清潔費，由申請單位統一繳納。

※詳細資訊請上臺南市政府影視支援中心查詢

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