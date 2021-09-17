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奇幻電影場景般！全台首座「拆車觀光工廠」 zero zero充滿環保藝術魅力
如科幻電影場景感的遊樂景點
走進zero zero拆車夢工廠，彷彿轉換到另一時空，透過回收再利用材料創造，打造奇幻的SteamPunk蒸氣龐克風格，運用大量車輛零組件，透過匠人的巧手製成的傢俱及裝置藝術等，將回收再製的理念表現在整個廠區，並在虛實的空間中打開視覺的衝擊，享受環保結合藝術的魅力。
zero zero的兩個0代表著「零廢棄」，與「全循環」，結合在一起即是無限符號「∞」的縮寫，展現出zero zero團隊成員們想為台灣達成資源物料回收再利用，達到「循環經濟」的理念。而其中最能展現蒸氣龐克風格就是迪斯曼特林星球，迪斯曼特林就是英文字「dismantle 拆解」直接翻譯過來的意思，也是zero zero拆車夢工廠整個主展場中最重要的風格。
zero zero拆車夢工廠也是適合親子一起前往的台南親子觀光工廠，廠區裡面有許多互動設施可以帶領著小朋友們一同感受將回收、創造、再利用的觀念，而廠內如科幻般的場景也成為近來熱門的打卡點，現場亦提供專人導覽、DIY體驗、特色餐廳及義法餐酒館，讓旅人們自由規劃星際旅遊方式，為此趟旅途留下最美的回憶！
zero zero拆車夢工廠
地址: 台南市永康路復興路38號
票價：$150/人 (可折抵館內消費$50)
購票方式：現場售票
📌其他注意事項：
※ 20人以上團體導覽需致電預約。
※ 4歲(含)以下幼童免費入館，需出示證明身份之相關證件。
※ 開館日期與入館規範若有任何更動，請以官網最新公告為準。
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圖 片／蘇琨峰
欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/197868
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