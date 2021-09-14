不只雞肉飯！陪嘉義人長大的「老楊方塊酥」 逾100種口味讓人難以忘懷

▲老楊方塊酥口味繁多，超過50種。 圖：老楊食品股份有限公司／提供

【旅奇傳媒/記者-張偉浩】台灣旅遊交流協會理事長賴瑟珍表示，與老楊方塊酥的結緣要歸功於黃敏惠市長的一通電話。2013年4月，她看到我在任職華膳空廚時，與台南市政府、西拉雅國家風景區管理處合作，讓「華航美食東山再現、東山咖啡機上飄香」，特別拜託我不要忘了嘉義市。想到嘉義，第一個想到的就是「雞肉飯」和「方塊酥」，從飛機上為嘉義宣傳推廣的效益考量，我選擇了從燒餅演變而來的方塊酥成為飛機上推陳出新的甜點。

針對華人市場，從知名景點阿里山意象發想，在華膳甜點師傅與老楊方塊酥雙方的巧思下，烏龍茶入味的山型方塊酥底下搭配包裹白色巧克力的甜鹹香方塊酥，配上「１２３遊台灣」的阿里山神木、櫻花意象包裝，甫一上機，即大受歡迎，老楊方塊酥成功的達成多項任務。

合作過程中充分敬佩創辦人戴大可飲水思源及共好的情懷，在過去40年歲月中，他力求上進，具前瞻性眼光，老楊方塊酥是最早的跨界聯名始祖，在他領導下不斷的創新研發，一塊小小的燒餅演變成為超過100種口味的方塊酥，揚名國內，也在海外市場嶄露頭角。更令人羨慕的是，兩位優秀兒子的加入，帶入年輕思維，成立觀光工廠、規劃電商平台，跟上時代潮流。父子共事、相 輔相成，為老楊方塊酥的金字招牌注入源源不斷的新生命力。

▲（左起）台灣旅遊交流協會理事長賴瑟珍、老楊食品股份有限公司董事長戴大可。 記者-歐彥君／攝

創辦人戴大可 手藝演化眷村燒餅

從走遍雜貨店推廣 到實體門市、觀光工廠、電商平台

多元銷售管道 讓方塊酥從台灣走向世界

有沒有一種滋味是你從小到大都難以忘懷的美味？對於嘉義人來說，除了嘉義雞肉飯應該是就是「方塊酥」。老楊方塊酥起源於嘉義在地的品牌，目前已邁入40年歷史，創辦人戴大可把台灣早期眷村燒餅，搖身一變成為飄香數十年的方塊酥，其酥脆特殊的好口感，多層次餅皮的香氣，樸實甜美的風味，迅速打響名號。

方塊酥被稱作為「時代的餅乾」，在特殊的歷史時空背景下發明出來。二次世界大戰之後，國民政府來台，軍隊在台灣各地形成特殊的眷村文化。方塊酥是從這種眷村裡最常被食用的早餐「燒餅」演變而來。戴大可將眷村裡的麵點手藝演化，將燒餅變得更酥脆，保存更持久也使客戶便利攜帶。至今，老楊方塊酥走過40年，依舊是大家喜愛的零食之一。

▲老楊方塊酥黑白巧克力方塊酥。 圖：老楊食品股份有限公司／提供

▲老楊方塊酥的鹹蛋黃魚皮、泰式魚皮。 圖：老楊食品股份有限公司／提供

在過去40年的歲月中，老楊研發了超過100種口味，歷經許多里程碑。1990年代老楊方塊酥從台灣走向世界，在海外市場嶄露頭角，在各大賣場都能看到老楊的身影；2014年研發團隊研發了風靡全球的「鹹蛋黃餅」，讓老楊名號再度揚名國際。2015年更在大埔美工業區，落成「老楊方城市」，開幕營運吸引觀光人潮在當年度就破百萬人次。此後，更獲得Halal＆FSCC清真認證、比利 時ITQI機構的風味絕佳獎等多項認證與獎項。

▲老楊方城市觀光工廠外觀。 圖：老楊食品股份有限公司／提供

▲老楊方城市觀光工廠彩繪牆面。 圖：老楊食品股份有限公司／提供

早上做餅、晚上讀書 戴大可青年創業不說苦

老楊食品股份有限公司董事長戴大可表示，17歲的時候發現眷村鄰居的外省老伯伯改良燒餅製作工法，運用多層次的折疊擀壓製程，讓燒餅像是餅乾一般，外型方正、口感酥脆、香氣十足，吸引人潮排隊購買，也讓許多人慕名而來一親芳澤。自己也對這小小的酥餅著迷，因此向其中一位楊姓老師學習、傳承手法，這也是「老楊」方塊酥命名的由來。 由於父親早逝，戴大可與長姊不得不一肩扛起4個兄弟姊妹的生計，合資不到1萬元、租店創業，讓老楊方塊酥正式誕生。

而這一路走來都是披荊斬棘、困難重重，而戴大可從來不說苦，堅毅的精神來自於養家的動力。戴大可遙想當時，早上7點開始做餅，下午還要趕著上課，晚上讀書的時候常累到打瞌睡，壯碩的身體更因為做餅，造成肩膀的永久職業傷害，到現在還有後遺症。但隨著老楊方塊酥的成功，以及兒子接棒、二代出色經營，這也算是另類的甜蜜負擔。

▲經由隧道爐精心烘烤出來的方塊酥餅乾正在巨型的日本冷卻塔散熱。 圖：老楊食品股份有限公司／提供

最早跨界聯名始祖 老楊免費打造雜貨店招牌

方塊酥是嘉義代表性的美食點心之一，在全盛時期，嘉義市有超過30家業者製作，競爭也日趨白熱化。戴大可為了把市場做大、打出名號，他先是透過親戚介紹，入駐軍公教福利中心與軍隊的福利社，讓商品的通路多元化，並開著貨車四處拜訪，每到一家雜貨店，就詢問要不要將商號與老楊方塊酥聯名，藉此深耕嘉義民間的每個角落，潛移默化地成為在地的傳統小食。

戴大可指出，當時的雜貨店招牌照都會寫商號，因此他建議幫對方免費製作一個新的招牌，上面只要標示老楊方塊酥，並讓老楊方塊酥有一個專櫃銷售，藉此讓品牌遍布全嘉義市，當時有超過百家的雜貨店都掛著老楊的招牌，外縣市的旅客一進到嘉義，就知道在地的名產，就是方塊酥！

▲阿里山方塊酥。 圖：老楊食品股份有限公司／提供

成本控管、精簡門市 多管道銷售推廣老楊

老楊方塊酥風風光光走過數十載，創辦人戴大可早年借的健康債，也在日後被迫歸還，健康亮起紅燈，也讓他重新檢視經營模式，停下腳步、沉澱身心，重新再出發。戴大可表示，1 9 9 9年他看中中國大陸市場並設廠廣東，在北京開設30家直營門市，每2～3天飛一個城市，發展雖然迅速，員工的專業度卻沒有跟上腳步，收款不易造成資金壓力。這樣的虧損慢慢的在他身體產生影響，開始胸悶盜汗，一檢查居然99％的大動脈堵塞，緊急開刀、連3年做心臟支架，2011年只能結束大陸事業。

鬼門關走過一遭，幸運的是孝順的兒子國外高中畢業後就不再繼續升學，為了父親放棄學業，回台從烘焙學徒做起，就近照顧父親。老楊方塊酥也進行成本控管，精簡門市銷售據點，從20家轉變為6家，並成立觀光工廠、規劃電商平台。除了運用社群平台進行推廣，同時也站在消費者角度反思，積極開設多元線上購物模組，增加消費者的購買模式。

父子共事、帶入年輕思維

事業壯大、親情滿滿 兒子戴硯帶入年輕人思維，創意發想鹹蛋黃餅，甫一推出就造成風潮，單月就有破千箱的銷售，爾後更推出榴槤、紫心地瓜、黑糖、山葵、櫻花、烏龍茶等多種口味方塊酥，吸引年輕消費族群目光。此外，產品也更加多樣化，除了方塊酥之外，還有麻糬、漢餅、牛軋糖、麥芽小圓餅。

▲老楊方塊酥的黃金奶酥。 圖：老楊食品股份有限公司／提供

2014年在當時華膳空廚公司董事長賴瑟珍的創意發想下跨業與中華航空合作，推出阿里山茶╱日月潭紅茶的方塊酥，讓華航旅客獨享特殊口味。弟弟戴文則負責國外市場推廣，兩人相輔相成之下，讓老楊方塊酥的招牌有了新的生命力。

戴大可指出，近年除了餅乾、伴手禮發展，並開創「硯微墨人文咖啡館」，汲取 嘉義豐富的人文底蘊與桃城文化，結合生吐司、手工商品及手沖咖啡等，以全新的樣貌插旗於嘉義市。非常欣慰，8年下來，創造翻倍的業績，兩個兒子表現可圈可點。父子共事，不只事業壯大，也填滿了家人的感情，可說是親情、事業兩得意！

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