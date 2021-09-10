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漫遊小鎮3.0／純白水晶教堂好夢幻 「台南北門」遊賞鹽田夕陽之美

欣傳媒 / 欣傳媒

【達人帶路】

王爺總廟漁鹽之鄉，夕陽候鳥乘風飛翔。豐饒的沙洲、濕地、潟湖自然美景與沿海文化及宗教信仰，米其林三星路線走訪繽紛、網美、靜謐之處，不僅浪漫也愜意，正是北門迷人精彩之處。

【活動報報】

井仔腳鹽田【鹽途旅行】－屬於孩子們的戶外教學3.0

＊活動內容：包含鹽田導覽、體驗鹽工採鹽、觀賞漁夫傳統捕魚方式，還有人氣超高的採鹽罐DIY，讓孩子創意感噴發，動動小手創作不一樣的藝術品！

＊活動時間：9～10月 每週六日下午14～17點

＊報名表單：https://www.surveycake.com/s/WbMwy

（圖來源／欣傳媒資料庫）

自行車道介紹

北門環狀自行車道

全長6.1公里，是全台唯一穿梭「鹽業歷史文化」的自行車道。自北門遊客中心出發，兩旁漁塭、濕地、潟湖風光夾道，不時巧遇黑腹燕鷗成群飛過，伴著鹽田夕陽景緻美不勝收，迎著海風拂面，最後抵達井仔腳。

地址：台南市北門區

景點推薦

水晶教堂

於2014年落成的大型藝術景點，位於洲北鹽田與中洲鹽田交界，以鹽的顏色─純白為建築主色調，結晶鹽的晶瑩剔透、大小鹽堆連結為造型意象，故取名「水晶教堂」。精緻浪漫的異國風格，吸引許多新人前來拍攝婚紗照。

（圖來源／欣傳媒資料庫）

地址：台南市北門區北門里200號

電話：（06）786-2322

體驗推薦

雙春濱海遊憩區

園區內規劃有紅樹林觀察區，可以欣賞到4種台灣珍貴的原生紅樹林─海茄苳、水筆仔、欖李、紅海欖。沿著南北木棧道漫步，能夠近距離的觀察濕地生態。夜宿水上星空露營區，入住白色帳棚，吹著海風看著星空，愜意悠閒。

（圖來源／台南市北門區公所）

地址：台南市北門區雙春村35-5號

電話：（06）786-5355

伴手禮推薦】

虱目魚系列產品

台南北門產業以養殖漁業為主，每年的8～11月為盛產期。透過生產研發加工產製出多樣化的虱目魚系列產品，包含：虱目魚乾、魚酥、魚丸、魚卷、魚香腸等。是喜愛吃魚、品嘗海鮮的人，絕對不容錯過的北門伴手禮。

交通

開車：行駛國道1號→新營交流道→172縣道→台19線→171線道→北門區。

搭車：

搭乘高鐵至嘉義站→西濱快捷168路線→北門遊客中心站。

搭乘台灣好行「西濱快線」。

【鐵馬驛站資訊】

蚵寮派出所

地址：台南市北門區保吉里蚵寮 62-9 號

電話：（06）786-0121

北門分駐所

地址：台南市北門區北門里舊埕22號

電話：（06）786-2041

【自行車租借資訊】

東東自行車出租

地址：台南市北門區舊埕4號

電話：0937-578-119

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/197705

濕地 虱目魚 伴手禮

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