漫遊小鎮3.0／懷舊老街與夕照美景 「台南安平」史蹟見證時代更迭

【達人帶路】

台灣歷史的起源點，融舊鑄新的文化聚落。四百年台灣歷史融合其中，無論從路上踏查或海上尋訪，飽覽人文與自然景觀之餘，享受鮮味十足的小吃巡禮，亦是到訪安平的必要收穫。

【自行車道介紹】

安平區自行車道

分為運河自行車道、海岸觀光自行車道、海洋休閒線自行車道等，沿途平坦順暢，更行經安平許多名勝古蹟，如：安平古堡、安平樹屋與安平港等，沿途飽覽自然與人文風光，是大小朋友皆宜的自行車路線。

（圖來源／台南市安平區公所）

地址：台南市安平區

【景點推薦】

1、安平古堡

安平古堡舊稱熱蘭遮城、奧倫治城或王城。初建於1624年，是臺灣本島最早的要塞建築，原為荷蘭東印度公司之統治中樞，近400年來見證臺灣歷經荷蘭、明鄭、清領、日治、民國政權更迭的歲月，亦是安平引以為傲的文化資產。

（圖來源／台南市安平區公所）

地址：台南市安平區國勝路82號

2、安平老街

安平老街是荷蘭人所造最早的街道，如今街上店面林立，有美食小吃、手工藝品，還能在老屋門楣和屋頂上，找到劍獅與風獅爺等闢邪鎮煞的吉祥物。走訪安平老街，正是造訪臺灣常民生活最古樸有味的一環。

（圖來源／台南市安平區公所）

地址：台南市安平區延平街

【體驗推薦】

漁光島

前身為三鯤鯓，擁有月牙海岸、漁村風光與夕照美景，80年代「秋茂園」全盛時期，一日就能達到八萬遊客人次，而今雖已沉寂，近年卻因市政府與公所大力推廣，又因國慶焰火舉辦聲名大噪，是距離臺南市區最近的祕密花園。

（圖來源／台南市安平區公所）

地址：台南市安平區漁光里

【交通】

開車：行駛國道1號→永康交流道→往台南市北區→中正北路→右轉中華路→中華北路一段→中華西路二段→安平路→古堡街→安平區。

搭車：

搭乘火車於台南站下車→2路公車→安平區。

搭乘台灣好行「99安平台江線」。

搭乘高鐵→高鐵台南站→轉乘台鐵至台南火車站→2路公車。

【鐵馬驛站資訊】

小遊龍自行車

地址：台南市安平區安北路120號

電話：（06）228-5472

【自行車租借資訊】

安平騎晴趴趴走

地址：台南市安平區安北路196巷10號

電話：（06）391-0096

T-Bike安平區公所站

地址：台南市安平區平通路622號

電話：0800-527-527 欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/197584