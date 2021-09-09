漫遊小鎮3.0／悠遊翠綠珊瑚潭 「台南官田」體驗下田採菱樂
【達人帶路】
百年八田與一傳奇，嘉南大圳孕育物產豐饒現今。品嘗官田菱角、尋覓凌波仙子（水雉）蹤跡、挖掘菱炭烏金傳奇故事，勤奮樂活、宜居宜人、惜物敬天就是官田的日常。
-----------------台南市政府觀光旅遊局局長／郭貞慧
【自行車道介紹】
山海圳綠道自行車道
串連45公里的山海圳綠道，被譽為「國家級綠道」。有烏山頭水庫流水聲相伴，踩著踏板悠然前行，吹拂著徐徐微風，愜意曬著日照，穿越稻野、行經八田與一、博物館，一路上飽覽山、海、圳、綠蔭之美景，直達台江國家公園。
地址：台南市嘉南大圳沿線
【景點推薦】
烏山頭水庫風景區
烏山頭水庫集水區林地面積達6,000公頃，是台灣最大的人工湖。有著蜿蜒曲折的湖岸線，猶如碧綠色的珊瑚礁，而擁有「珊瑚潭」的美名。春季造訪，可欣賞到南洋櫻的綻放，浪漫迷人；夏季時節，則是大家從事水上活動的絕佳去處。
烏山頭水庫（圖來源／欣傳媒）
地址：台南市官田區烏山頭里嘉南68-2號
電話：（06）698-2103
【體驗推薦】
官田菱角節
官田，舊稱為「官佃」，以栽種菱角為主要農業，其產量位居全國之冠，每年9～10月秋高氣爽的時候，正是菱角盛產的季節。此時來這一遊，處處可見農民穿著連身工作服、划著小舟忙著採收紅菱。現場還有各式特色菱角美食、菱炭DIY體驗活動熱鬧展開。
官田菱角節（圖來源／欣傳媒）
【伴手禮推薦】
菱米晴光禮盒
「官田烏金」為每年上千噸剩餘的菱角殼，經過官田烏金團隊與產業、政府與學校合作投入研究，透過專利炭化技術所製成的「菱殼炭」，具有吸濕、除臭、淨化水質的功效，也是實踐友善環境、循環經濟的在地名產禮盒。
菱米晴光禮盒（圖來源／台南市官田區公所提供）
地址：台南市官田區東西庄里西庄95-1號
電話：（06）579-5964
【交通】
開車：
1、行駛國道1號→176市道→官田區。
2、行駛國道3號→171市道→官田區。
搭車：
搭乘火車於善化站下車→橘4公車→官田區。
搭乘高鐵於嘉義站下車→新營客運黃9→第三市場站→黃1公車→官田區。
【鐵馬驛站資訊】
湖山派出所
地址：台南市官田區嘉南里 41號
電話：（06）698-2533
官鎮派出所
地址：台南市官田區官田里383號
電話：（06）690-1160
【自行車租借資訊】
八八田自行車出租
地址：台南市官田區嘉南里嘉南70號
電話：（06）698-2170 欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/197443
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