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漫遊小鎮3.0／悠遊翠綠珊瑚潭 「台南官田」體驗下田採菱樂

欣傳媒 / 欣傳媒

【達人帶路】

百年八田與一傳奇，嘉南大圳孕育物產豐饒現今。品嘗官田菱角、尋覓凌波仙子（水雉）蹤跡、挖掘菱炭烏金傳奇故事，勤奮樂活、宜居宜人、惜物敬天就是官田的日常。

-----------------台南市政府觀光旅遊局局長／郭貞慧

【自行車道介紹】

山海圳綠道自行車道

串連45公里的山海圳綠道，被譽為「國家級綠道」。有烏山頭水庫流水聲相伴，踩著踏板悠然前行，吹拂著徐徐微風，愜意曬著日照，穿越稻野、行經八田與一、博物館，一路上飽覽山、海、圳、綠蔭之美景，直達台江國家公園

地址：台南市嘉南大圳沿線

景點推薦

烏山頭水庫風景區

烏山頭水庫集水區林地面積達6,000公頃，是台灣最大的人工湖。有著蜿蜒曲折的湖岸線，猶如碧綠色的珊瑚礁，而擁有「珊瑚潭」的美名。春季造訪，可欣賞到南洋櫻的綻放，浪漫迷人；夏季時節，則是大家從事水上活動的絕佳去處。

烏山頭水庫（圖來源／欣傳媒）

地址：台南市官田區烏山頭里嘉南68-2號

電話：（06）698-2103

【體驗推薦】

官田菱角節

官田，舊稱為「官佃」，以栽種菱角為主要農業，其產量位居全國之冠，每年9～10月秋高氣爽的時候，正是菱角盛產的季節。此時來這一遊，處處可見農民穿著連身工作服、划著小舟忙著採收紅菱。現場還有各式特色菱角美食、菱炭DIY體驗活動熱鬧展開。

官田菱角節（圖來源／欣傳媒）

【伴手禮推薦】

菱米晴光禮盒

「官田烏金」為每年上千噸剩餘的菱角殼，經過官田烏金團隊與產業、政府與學校合作投入研究，透過專利炭化技術所製成的「菱殼炭」，具有吸濕、除臭、淨化水質的功效，也是實踐友善環境、循環經濟的在地名產禮盒。

菱米晴光禮盒（圖來源／台南市官田區公所提供）

地址：台南市官田區東西庄里西庄95-1號

電話：（06）579-5964

交通

開車：

1、行駛國道1號→176市道→官田區。

2、行駛國道3號→171市道→官田區。

搭車：

搭乘火車於善化站下車→橘4公車→官田區。

搭乘高鐵於嘉義站下車→新營客運黃9→第三市場站→黃1公車→官田區。

【鐵馬驛站資訊】

湖山派出所

地址：台南市官田區嘉南里 41號

電話：（06）698-2533

官鎮派出所

地址：台南市官田區官田里383號

電話：（06）690-1160

【自行車租借資訊】

八八田自行車出租

地址：台南市官田區嘉南里嘉南70號

電話：（06）698-2170 欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/197443

國家公園 客運 觀光

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