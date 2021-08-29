「蠟筆小新30周年限定店」台南免費拍！150坪打卡點，獨家存錢筒&屁屁抱枕萌翻

台南小新迷出列！爆夯特展「蠟筆小新30周年期間限定店」年初於台北松山文創園區登場後，吸引大批粉絲朝聖，如今好評快閃台南新天地，全新打造150坪超萌場景及熱銷商品，亦新增獨家周邊，讓鐵粉逛個過癮。

圖／蠟筆小新甜點世界大冒險30周年期間限定商店 圖／蠟筆小新甜點世界大冒險30周年期間限定商店

「蠟筆小新30周年期間限定店」以甜點世界大冒險為主題，最新於台南新光三越設置4大打卡亮點，即日開展至10/11，一律免門票入場。百貨廣場內可看見蠟筆小新與甜蜜冰淇淋的立體展區、雙葉幼稚園向日葵班角色們的校車、匯集主角們的繽紛立牌，加上小新父親野原廣志的拍照區，4處場景絕對拍爆記憶體。

圖／蠟筆小新甜點世界大冒險30周年期間限定商店

官方也宣佈，現場提供超過280項熱銷商品，台南場限定品項更是許多人鎖定的收藏目標。像是最新版本蠟筆小新存錢筒、招牌屁屁抱枕、恐龍巧克比餅乾馬克杯都極為實用又療癒，單筆消費滿額1000元還會加贈紀念徽章，數量有限，贈完為止。活動預計展至10/11，之前來不及造訪台北場的粉絲，現在有機會列入台南行程逛一波囉！

圖／蠟筆小新甜點世界大冒險30周年期間限定商店

蠟筆小新甜點世界大冒險 30周年期間限定商店

地點：新光三越台南新天地 5樓B區廣場（台南市中西區西門路一段658號）展期：即日起-10/11注意事項：(1)拍照區不需領取號碼牌即可進入，但記得維持1.5公尺社交安全距離；(2)人潮眾多時商售區將採發放號碼牌方式叫號入場(3)號碼牌每張限一人入場，除小孩之外不得代抽

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