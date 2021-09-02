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民進黨不演了！派系治國恐怖平衡 解散越喊越壯大

漫遊小鎮3.0／嘉義布袋「高跟鞋教堂」夢幻吸睛　洲南鹽場魅力爆表

欣傳媒 / 欣傳媒
高跟鞋教堂；圖片來源／嘉義縣布袋鎮公所提供
高跟鞋教堂；圖片來源／嘉義縣布袋鎮公所提供

【達人帶路】

布袋，一個處處是寶的漁村，有肥美的蚵仔、鮮甜的虱目魚等海鮮，還有豐富生態的洲南鹽場、布袋港海上巴士等體驗活動，更有極具特色的衝水路迎客王、火燈夜巡等民俗活動。此外，還有高跟鞋教堂、好美里3D彩繪村等有趣的拍照打卡地點，歡迎旅人相約來尋寶。

-----------------嘉義縣布袋鎮鎮長／陳鳳梅

【景點推薦】

1、高跟鞋教堂

位於嘉義布袋海景公園，高約17公尺、寬11公尺的高跟鞋教堂，是金氏世界紀錄認證的「以鞋子為造型之最大建築物」。建築外觀為夢幻的水藍色，構想來自於一位烏腳病女孩的感人故事，帶有邁出幸福之路的意涵。

地址：嘉義縣布袋鎮海興街6號電話：（06）786-1000

2、好美里3D海洋世界

好美里3D海洋世界；圖片來源／欣傳媒
好美里3D海洋世界；圖片來源／欣傳媒

好美里3D海洋世界坐落於好美漁村公園，擁有號稱全台最大幅的立體地畫，創意有趣的彩繪串起好美里散步小徑。作品由藝術家和在地居民攜手打造，特別融入深海生態、童話故事等元素，有危機四伏、鯊到好美、尋找白雪公主系列等，拍起照來更是吸睛。

地址：嘉義縣布袋鎮虎尾寮132號

3、洲南鹽場

洲南鹽場；圖片來源／嘉義縣布袋鎮公所提供
洲南鹽場；圖片來源／嘉義縣布袋鎮公所提供

曬鹽過去是布袋的重要產業之一，自洲南鹽場闢建成立，更帶動台灣鹽田的白金歲月；後來鹽業由自產轉為進口，也讓鹽場逐漸沒落。近來積極規劃復育鹽田，重現鹽田文化與生態，帶大家認識老鹽場的新魅力。

地址：嘉義縣布袋鎮新厝仔402號電話：（05）347-8817

【體驗推薦】

布袋港海上巴士

於布袋港碼頭搭乘海上巴士，沿途遊賞漁港、沙洲、內傘頂洲、潮間帶等美景，透過專業的生態導覽與解說，帶遊客認識布袋港豐富的自然人文風貌。另可享用在船上現場烹調的海鮮美食，滿足視覺與味蕾的雙重體驗。

布袋港海上巴士；圖片來源／嘉義縣布袋鎮公所提供
布袋港海上巴士；圖片來源／嘉義縣布袋鎮公所提供

地址：嘉義縣布袋鎮中正路1號電話：（05）347-5555

【伴手禮推薦】

一口烏魚子

來自布袋海濱的大海鮮甜滋味，健康肥美烏魚子以古法日曬、醃漬，無添加色素、防腐劑，低鹽且富含維生素A與B群等營養。拆封即食無須烹調，卵粒飽滿、口感紮實，色澤有琥珀般透明感，一口大小，甘醇美味，送禮也體面大方。

【交通】

開車：行駛國道1號→嘉義交流道→台82線→台17線→布袋鎮。

搭車：1、搭乘火車或高鐵於嘉義站下車→嘉義縣公車（往布袋）→布袋鎮。2、搭乘台灣好行「西濱快線」。

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/197381

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